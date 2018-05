Dua Lipa, la voz de una nueva generación del pop

"Quiero que mi música llegue a la mayor cantidad de gente posible”, ha sido la frase que la cantante británica de origen kosovar Dua Lipa ha repetido miles de veces y que se hizo realidad con el reconocimiento de ser la artista más joven en conseguir mil millones de visualizaciones en YouTube de su canción ‘New Rules’.



A sus 22 años se puede jactar de tener a una gran audiencia a sus pies. Precisamente, este sábado se presentó en el partido de fútbol de la final de la Champions League –la copa más importante del futbol europeo– que disputó el Real Madrid y el Liverpool en el estadio NSC Olimpiyskiy de Kiev (Rusia) que tiene una capacidad para más de 70.000 personas.

Es indiscutible que se trata de una nueva diva de la música, gracias a una apuesta musical que navega entre el pop electrónico con trazos de ‘hip hop’; sumado a una voz grave que contrasta muy bien con ‘beats’ pegajosos y a veces melancólicos que emanan de las composiciones de esta artista, que ya tiene 10 millones de seguidores en Instagram y más de 2 millones en Twitter.

“Ella es como una tormenta sin cuartel, honesta e intransigente (…). Su música no tiene ni una pizca de aburrimiento, fue el comentario de la revista inglesa NME, una de las publicaciones más importantes de la industria musical en el Reino Unido.



“Canta bien, suena bien y se mueve exactamente como todas las chicas quieren moverse. (…) Todo en ella es perfectamente apto para padres acompañantes y llega a ser absolutamente encantador, como cuando manifiesta su constante preocupación porque todos estén disfrutando del ‘show’ ”, escribió de ella Denise Tempone en la revista ‘Rolling Stone’, luego de verla el año pasado en un concierto en Buenos Aires.



Dua Lipa también se deleita del espectáculo que se ha creado a su alrededor y que escenifica episodios de vida, como el hecho de poder tomar un vuelo a Los Ángeles (EE. UU.) para encontrarse con Chris Martin (cantante de Coldplay) y grabar ‘Homesick’, una balada acerca de la pérdida del amor; abrir una gira de Bruno Mars o conversar con Ben Mawson, el mánager de Lana Del Rey, quien también fue el responsable de la evolución que hoy experimenta Dua Lipa como cantante.



Mawson fue el primero en mostrar interés en los videos que la británica subía a YouTube a los 15 años cuando perseveraba por alcanzar el sueño de ser estrella de la canción y estudiaba arte dramático en la Escuela de Teatro Sylvia Young, de Londres, donde también estuvo la diva del ‘soul’ Amy Winehouse.



Pero no fue un recorrido fácil. Pues a pesar de crecer en Londres tuvo que asumir el hecho de regresar a Pristina (en Kosovo) con su familia.



Es cierto que la vena artística la heredó de su padre, Dukagjin Lipa: quien fue vocalista de Oda, una banda de rock que alcanzó cierta popularidad en ese territorio. Él fue el que le mostró a David Bowie, Bob Dylan o Radiohead; pero el panorama que aparecía a principios de su juventud llevó a la joven Dua a entender que no iba a adaptarse a un ambiente en el que sus inquietudes musicales no podrían tener una proyección muy amplia. Fue en ese momento que supo que lo de la música era más que amor, que iba en serio. En Londres no paró de cantar, de componer y de buscar oportunidades. Gracias a su tema ‘Hotter Than Hell’ consiguió un contrato con Warner, en el 2015.



Su primer sencillo, ‘New Love’, debutó con buenas críticas, mientras que ‘Be The One’ alcanzó los primeros puestos en varios países europeos.



Luego viajó a en EE. UU., con gran despliegue publicitario de MTV, y cerró un ciclo de buenos momentos cuando fue nominada a los Europe Music Awards 2016 como mejor artista. En esa ocasión obtuvo el premio Push, que se entrega a los artistas nuevos que revelan potencial para ser estrellas.



Ella no defraudó, hoy sigue siendo una de las intérpretes más buscadas en la plataforma de Spotify (el año pasado superó a divas como Beyoncé y Taylor Swift.). Y eso que apenas tiene un álbum y nueve sencillos como carta de presentación de una carrera con millones de fanáticos y mucho camino por recorrer.

Desde su infancia se vio atraída por la música, pues siempre alternó sus clases escolares convencionales con lecciones musicales que derivaron en el aprendizaje de su ‘compañero’: el violonchelo. Foto: Instagram: @dualipa

Una artista que se mueve en las listas

En el 2015 Dua Lipa presenta ‘Be the One’, que entró al listado de las diez mejores canciones en países como Alemania, Grecia, Bélgica y Polonia. En el Reino Unido consiguió la novena posición de las listas de éxito radiales.



La canción ‘Blow Your Mind’ (‘Mwah’), del 2016, le dio la primera oportunidad a la cantante de entrar a la lista de las 100 canciones de Billboard, al alcanzar el puesto 72.



Y en marzo del 2017 tuvo tres sencillos simultáneos entre los 15 primeros puestos en los listados británicos: ‘No Lie’ (en colaboración con el cantante Sean Paul); ‘Be the One’ y ‘Scared to Be Lonely’ (con Martin Garrix). Ese mismo año, la cantante también apareció en ‘Bridge over Troubled Water’ como parte de Artists for Grenfell, En junio del 2017 lanza su primer álbum homónimo, que contiene el éxito ‘New Rules’, que consiguió la décima posición en el Hot 100 de Billboard. Además, IDGAF (‘I Don’t Give a Fuck’), llegó al primer lugar de las listas de éxitos en el Reino Unido, a principios de este año.



CULTURA

