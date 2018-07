Christina Aguilera regresa más libre que nunca

“Por primera vez me muestro tal y como soy yo”, asegura Christina Aguilera sobre su nuevo álbum, lanzado el 15 de junio bajo el sello RCA Records y con el que, por séptima vez en su carrera, llegó al ‘top’ 10 de la lista Billboard 200.



“Traté de reencontrarme con la niña que llevo dentro, con mi verdadero yo... con Christina María Aguilera (hija de un militar de origen ecuatoriano y una profesora irlandesa-alemana). El proceso supuso toda una liberación y me llevó a componer este álbum, en el que por primera vez me muestro tal y como soy”, indicó en la presentación.

El resultado de esa “liberación” no se hizo esperar: fue directamente al ‘top’ 10 de éxitos de la revista ‘Billboard’ en la primera semana, algo que la diva del pop no conseguía desde su debut, hace casi 20 años.



Después del adelanto de las canciones ‘Like I Do’, ‘Accelerate’ (con TyDolla $ign & 2 Chainz) y ‘Twice’, además del exitoso sencillo 'Fall in Line', a dúo con Demi Lovato y con un mensaje feminista muy potente, la neoyorquina publicó su esperado álbum ‘Liberation’, seis años después del lanzamiento de ‘Lotus’.



Para la grabación de los 15 cortes, en los célebres Sanctuary Studios de Los Ángeles, contó con productores, compositores y colaboradores de la talla de Kanye West (‘Maria’ y ‘Accelerate’), Anderson Paak (‘Sick of Sitting’ y ‘Like I Do’) y Julia Michaels (‘Right Moves’ y ‘Deserve’).



Este es el octavo álbum de estudio de la artista, uno de los grandes íconos del pop femenino de las últimas dos décadas, que desde su debut, con el disco ‘Christina Aguilera’ (1999), ha vendido más de 50 millones de copias de sus trabajos y ha ganado cinco premios Grammy, un Grammy Latino y una estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.



Tras una década sin subirse a los escenarios en una gira, presentará su nuevo disco con un ‘tour’ por Norteamérica, que comenzará el 25 de septiembre y para el que se anunciaron 24 fechas en algunos de los recintos más importantes, como el Radio City Music Hall, en su natal Nueva York.

Una voz portentosa

Christina Aguilera es una de las grandes voces de su generación y desde su debut no ha dejado de experimentar con diferentes géneros musicales. Y aunque los experimentos no siempre hayan sido exitosos, quizá una de sus grandes virtudes es no jugar siempre a lo seguro.



En ‘Liberation’ hace todo un derroche vocal y de talento, que la llevó de nuevo a lo más alto de las listas de ventas, tras la espera de seis años sin nuevo material de la cantante.



El comienzo instrumental del álbum, con la pieza ‘Liberation’, da paso al interludio ‘Searching for Maria’, a canciones como ‘Maria’ y ‘Sick of Sittin’, el corte ‘Dreamers’ y las colaboraciones ‘Fall in Line’ (con Demi Lovato), ‘Right Moves’ (con Keida y Shenseea) y ‘Like I Do’ (con GoldLink).



Completan el disco ‘Deserve’, ‘Twice’, ‘I Don’t Need It Anymore’, ‘Accelerate’, ‘Pipe’ (a dúo con el británico Lewis Hamilton, el campeón de la Fórmula 1), ‘Masochist’ y ‘Unless It’s With You’, que recuerdan la mejor época de Aguilera. “En ‘Liberation’ se acerca más que nunca al camino correcto para sus inmensas habilidades”, dijo la revista musical ‘Rolling Stone’.



La publicación incluyó a Aguilera en la lista de los 100 cantantes más grandes de la historia (en el puesto 58), destacó canciones como ‘Genie in a Bottle’ (que tuvo traducción al español), ‘Beautiful’ y ‘Ain’t No Other Man’, y aseguró que “ha tenido la delicadeza y el poder de una reina del ‘blues’ desde que era una estrella infantil”.



Un año después de grabar ‘Reflection’ para la banda sonora de la película ‘Mulan’ (Disney), en 1998, Christina Aguilera lanzó su primer álbum. Este fue un éxito mundial gracias a temas como ‘Genie in a Bottle’, ‘What a Girl Wants’ y ‘Come on Over Baby’ (‘All I Want is You’), que la convirtieron en una de las grandes estrellas adolescentes de la época, junto a Britney Spears, su compañera en el programa de televisión ‘Mickey Mouse Club’.



Tras ganar el Grammy a la artista revelación, la cantante, de origen ecuatoriano, lanzó su disco en español ‘Mi reflejo’, con el que ganó el Grammy Latino al mejor álbum pop vocal femenino, el mismo año en que publicó su disco de Navidad ‘My Kind of Christmas’.



Arropada por el éxito del sencillo ‘Lady Marmalade’ (2001), de la banda sonora de la película ‘Moulin Rouge’ (junto a Lil’ Kim, Mýa y Pink), Aguilera publicó ‘Stripped’ (2002). Con este disco, en el que mostró su imagen más sexual, terminó de consolidarse. En él se incluye ‘Beautiful’, uno de los temas más importantes de su carrera, además de otros como ‘Dirty’ y ‘Fighter’.



‘Back to Basics’ (2006), ‘Bionic’ (2010) y ‘Lotus’ (2012) completan la discografía de esta artista, que en el 2008 lanzó el recopilatorio ‘Keeps Gettin’ Better: A Decade of Hits’.



Superada su etapa como entrenadora de la versión estadounidense del programa ‘La voz’, Christina Aguilera vuelve a centrarse en ella y promete retomar el estrellato de la música pop.

También es actriz

Además de la música, Christina Aguilera tiene experiencia delante de las cámaras. Para comenzar, hay que recordar que inició su carrera en el programa de televisión ‘Mickey Mouse Club’, del canal Disney, en el que compartió el protagonismo con otras futuras estrellas, como Justin Timberlake, Britney Spears y Ryan Gosling.



En el 2010 debutó como protagonista en el cine en la película musical ‘Burlesque’, junto a Cher, en la que compartió cartel con Eric Dane, Cam Gigandet, Julianne Hough, Alan Cumming, Peter Gallagher, Kristen Bell y Stanley Tucci.



Ese mismo año apareció brevemente en ‘Misión Rockstar’. También prestó su voz para la cinta animada ‘Emoji’, la película (2017).



Y este año la veremos en Zoe, al lado de la francesa Léa Seydoux y el escocés Ewan McGregor.



MIRIAM SOTO

EFE Reportajes

En Twitter: @EFEnoticias