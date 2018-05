El piano elástico de Jacky Terrasson llega a Bogotá

El músico Jacky Terrasson ha tenido unas curiosas conexiones con las leyendas del jazz Miles Davis y Bud Powell. Así por ejemplo, en el apartamento del legendario trompetista, creador del clásico álbum Kind of Blue, trabajó durante siete meses la madre de Terrasson, quien hacía parte de un equipo de diseño de interiores que estaba remodelándolo.

“Es decir que fue a su casa a diario durante siete meses... Cuando mi madre estuvo allá yo aun no había nacido, pero Miles es una gran influencia, entre muchos otros”, relata el artista, que nació en Berlín y es hijo de un francés y una estadounidense.



La conexión con Bud Powell fue a través de un compañero de clase que tuvo en una escuela de artes de París, el Lycée Lamartine. Era el hijo del músico y escritor Francis Paudras, cuyo libró 'La danza de los infieles', en el que cuenta su amistad con Powell, inspiró la película 'Round Midnight'.



“Él tenía una colección de miles de álbumes, así que iba todo el día a escuchar toda clase de música y hacia copias en casetes. Ahí me introdujo a la música de Bud Powell”, añade Terrasson, que será una de las figuras principales del Festival de Jazz del Teatro Libre.



Las corrientes de todos esos referentes corren por el torrente musical de Terrasson, pero el pianista también se ha empeñado en romper la rigidez de ciertas estructuras de este género. Es un trabajo que se podrá apreciar con su trío, con el que se presentará en el Libre el 18 de mayo y que está integrado por Thomas Bramerie, en el contrabajo, y el cubano Lukmil Perez, en la batería.



“Conozco a Thomas desde hace 25 años y hemos trabajado en diferentes proyectos, es alguien en quien siempre puedes confiar, musical o personalmente. A Lukmil lo conocí hace siete años, lo escuché en un pequeño café de jazz en París y dije: ‘Me encanta este tipo’. Empezamos a tocar desde ese momento, me encanta su sensibilidad, es alguien que siempre está escuchando lo que pasa”, cuenta el francés sobre sus compañeros de trío.



Los tres han desarrollado una química especial en el escenario creando un sonido muy vivo, como lo define Terrasson, basado lógicamente en la improvisación, de esta manera logran que, así interpreten el mismo repertorio, sus presentaciones sean diferente cada noche.



“No es que practiquemos mucho pero cada vez que tocamos queremos que los arreglos sean flexibles, me gustan estos músicos porque no están siempre haciendo la misma cosa, eso no es divertido para mí. Si alguien tiene una idea y el trío reacciona es parte de la emoción, y la usamos para el próximo concierto”, añade.



Sus recitales son un carrusel de géneros, desde el 'post bop' que nació como una alternativa en la década de 1960, hasta ritmos africanos y caribeños. El propio Terrason adelanta que les gusta ser libres y creativos y pueden pasar de composiciones de clásicas o temas reconocidos del jazz y llegar a los terrenos del pop, con artistas tan masivos como Michael Jackson.



“Para mí, la música tiene que tener muchos ingredientes, elementos, está la melodía, el ritmo, la estructura, la forma, pero no siempre tienen que venir de los grandes temas del jazz americano, pueden ser de la calle, pueden venir de las películas, pueden venir de cualquier estilo musical”, explica.

Pequeño genio

Recordando el inicio de su carrera, Terrasson cuenta que su padre fue quien lo introdujo al piano. En su casa había uno de estos instrumentos y su papá solía interpretar música clásica los fines de semana.



“Al principio yo estaba muy interesado en el instrumento, no sabía realmente si lo iba a interpretar, pero estaba fascinado por él, sin saber si iba a interpretar clásica o jazz o algo más”, relata.



Luego de estudiar en instituciones del prestigioso Berklee College of Music en Boston, Terrasson empezó a consolidar una carrera que explotó cuando ganó en 1993 la competición internacional de piano del Thelonious Monk Institute of Jazz.



El triunfó generó una especie de disputa entre las disqueras especializadas para fichar al laureado pianista, y fue finalmente Blue Note, una casa que antes había a fichado a Miles Davis y al propio Thelonious Monk.



A esas prestigiosas escarapelas, el músico le fue añadiendo el conocimiento de la experiencia, participando activamente en las sesiones de improvisación de los clubes nocturnos de Nueva York y Chicago.



“Cuando apenas estás empezando no tienes mucho trabajo, en Nueva York yo solía ir a las sesiones de jam todas las noches, solo para tocar y ser escuchado, y conocer a otros músicos, básicamente yo solo quería tocar, tocar, tocar y tocar”, concluye Terrasson sobre esa filosofía que todavía continúa.

Túnez, Estados Unidos y Noruega estarán en el Festival

El Festival de Jazz del Teatro Libre, que usualmente se realizaba en septiembre como parte del circuito del género en Colombia, este año cambió de fechas y realizará su edición 30 desde este martes hasta el 20 de mayo.



La programación se iniciará con Davina & The Vagabonds, destacado ensamble acústico cuyos sonidos están fuertemente inspirados en el jazz, el blues y el soul de Nueva Orleans.



El 16 de mayo se presentará la propuesta colombiana del festival, The Bará Group, liderado por el bajista Santiago González y que combina el joropo llanero, la timba cubana y el jazz.



El siguiente día el turno será para el tunecino Dhafer Youssef, que mezcla ritmos de música electrónica con elementos del jazz.



Jon Faddis, trompetista estadounidense que desde los 18 años empezó su carrera musical al tocar en las orquestas de músicos como Lionel Hampton, se presentará el 19 de mayo, mientras que el Espen Eriksen Trio, de Noruega, será el encargado de cerrar el festival.



Jacky Terrasson se presentará con su trío el 18 de mayo, a las 8 p. m. Teatro Libre de Chapinero. Calle 62 n.° 9A-65. Informes en TuBoleta.com.



