Bob Moses, uno de los grupos que inauguran el Estéreo Picnic 2017

Este jueves comienza una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, que por tres días traerá a Bogotá lo más destacado de la música alternativa mundial. Uno de los grupos que inauguran este encuentro en su primera jornada es el canadiense Bob Moses.



Desde 2012, el duó se mueve en la escena house. Compuesto por Tom Howie y Jimmy Vallance, nacidos en Vancouver, optaron por la creación de lo que Vallance denomina “rock electrónico”.

Howie y Vallance se conocieron en el colegio, y en Nueva York lograron llamar la atención del sello discográfico Scissor and Thread, que les puso nombre artístico, porque tenía por costumbre llamar a sus fichados con alusiones a personas influyentes. En su caso, se hizo un homenaje a Robert Moses, arquitecto de obras icónicas de Nueva York, como el Lincoln Center, el puente Triborough y la West Side Highway, entre otros.



“Moses fue, en su época, el rey de Nueva York, ahora queremos serlo nosotros”, dice Vallance en entrevista con EL TIEMPO.

Agrega que el sentido de su música nace de la relación que tiene cada uno con otros géneros. Mientras Howie sentía mucha cercanía por el rock norteamericano, Vallance se inclinaba más por los sonidos de la electrónica.



Para este, la consolidación del grupo fue complicada: “Duramos un año practicando sin saber realmente a dónde íbamos. Mezclábamos una guitarra con lo que salía de una tornamesa y fue mucho más difícil de lo que creíamos. Terminamos encontrándonos en la mitad entre el rock and roll y el techno”.

Las letras las hacen en conjunto y se inspiran en experiencias de amor y desamor y la política.



“Gastamos mucho tiempo tratando de incluir los mensajes en nuestra música para presentaciones en discotecas sin volvernos muy oscuros o depresivos. Debimos encontrar un equilibrio entre las canciones y el público”, sigue.



Respecto a su canción Tearing me up, que ganó un Grammy anglo a mejor remix de André Allen Anjos (2017), Vallance comenta que la hicieron “en cuatro o 5 días. Había un poco de miedo por pensar que era muy comercial, pero es muy emocionante saber que has hecho algo bien, lo que no pasa con frecuencia en el mundo de la música”.



Para el Estéreo Picnic, Vallance anticipa “una gran presentación y que la gente oiga nuestras canciones y no mezclas”.



Canal Trece transmitirá desde este jueves el Estéreo Picnic de 5 a 11:15 p. m. Presentan Camila Saravia, directora de M3 Music, empresa encargada de management; Alejandro Marín, director de La X, y Chucky García, programador artístico de Rock al Parque.



Por streaming está disponible por canaltrece.com.co y canalcapital.gov.co.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO