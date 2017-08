Simon Doty trae su techno melódico a Bogotá

Para alguien que no está familiarizado con el género, la música electrónica le puede recordar a sonidos de sintetizadores enormes que animan la fiesta de grandes festivales en los que se encuentra la locura colectiva. A Simon Doty, sin embargo, le gusta todo lo contrario: la música simple y efectiva.

El DJ canadiense de techno melódico se presentará por primera vez en Colombia el 8 y 9 de septiembre, en Octava Club. Hace parte del top 100 de Beatport, uno de los rankings más importante de la música electrónica.



Sobre este reconocimiento, Doty afirma que “muestra que la gente está disfrutando la música y que estás en el camino correcto. En esta industria no es fácil saber qué es real y qué es falso. Pero el top 100 es un hecho y nadie me lo puede quitar”.



Doty creció en Toronto, escuchando y apreciando el dance electrónico que sonaba en su casa, como ‘Pump Up The Jam’ de Technotronic. Ya en su adolescencia entró en géneros como el trance, que lo fueron guiando hacia el house y la música melódica y a los ritmos que disfruta y hace hoy.



La música electrónica no es su única influencia. “Amo el hip hop. Incluso consideré hacer instrumentales de este género. DJ Premier es mi productor favorito. Intento escuchar todo tipo de música, pero por ahora estoy concentrado en hacer techno melódico y progresivo”, explica.



El techno progresivo y melódico de Doty es sencillo y sutil. Ninguna nota sobra y todas están en su lugar. Ahí está su encanto y su efectividad. “Cuando hago música intento no hacer algo grande y loco. Me gusta mantenerlo simple y memorable, hacerlo emocional, crear algo que haga que la gente reflexione. Eso es la buena música”, revela.



Doty no solo hace música, sino que también tiene su propio sello: Rhetorical. En enero 2016 tuvo su primer lanzamiento, y desde entonces ha habido ocho más, con artistas desde Egipto hasta Alemania. Rhetorical continúa con la visión de la música que Doty aplica a su propio trabajo.



“No me importa sacar música que vaya a vender mucho o de los más grandes artistas. Lo que quiero es sacar música en la que crea, trabajar con artistas emergentes en los que crea. Cuando empiezas un sello, de eso se trata, de ayudar a nuevos artistas a crecer y aprender”, reflexiona.



Aunque nunca ha tocado en Colombia, sí lo ha hecho en otros países de Suramérica, como Argentina. Con ese referente, Doty espera que haya mucha energía y que la gente se deje llevar por la música.



Si bien para cada show Doty llega con una idea general de la atmósfera que quiere crear y las canciones que quiere tocar, nunca tiene un plan definido. Eso depende de la audiencia y del ambiente.



“Siempre hay que entrar poniéndole atención a la gente y lo que quiere, y con eso elegir la música. Uno nunca sabe qué esperar y hay veces que la audiencia quiere algo distinto a lo que yo planeaba. Entonces toca poder ir en cualquier dirección con la música que vayas a tocar”, concluye.



SANTIAGO CEMBRANO

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO