Tomar del pelo / El lenguaje en el tiempo

Cita: “Nos tomábamos permanentemente del pelo sobre nuestras diferencias”.



Comentario: El Diccionario de la lengua española, 2014, dice que ‘burlarse con elogios, promesas o halagos fingidos’ es “tomar el pelo” (no “del pelo”). Sin embargo, esa expresión clásica se fue cambiando en algunos países como Colombia, Nicaragua y Paraguay por “tomar del pelo”, que figura en el Diccionario de americanismos, 2010, con el significado de ‘burlarse con bromas y engaños’.

La expresión “tomar el pelo” con el sentido de hacer bromas puede haberse originado en el gesto de tocar la barba, que en algunas culturas es una forma de retar, de donde si se hace en otro contexto no pasa de ser una broma. Según otras teorías, se origina en la tusada de presos y soldados, lo que hoy es una crueldad, pero en tiempos pasados se tomaba como una simple chanza.



María Leonisa Casado Conde, en su libro ¡Se dice pronto!, amplía la definición de “tomar el pelo” así: ‘hacerle bromas a alguien, burlarse de él subrepticia o disimuladamente y de forma socarrona’. Y la página web Expresiones y refranes dice que “tomarle el pelo a alguien” significa ‘engañarlo, intentar burlarse de él o hacerle creer algo que no es cierto’.



Los traductores saben bien que en inglés esa misma idea se expresa con to pull one’s leg (‘tirar de la pierna a alguien’).

Audiencia

Pregunta: Dice El Colombiano, de Medellín, que con motivo de la venida del papa, ofrecerá información sobre el líder católico para todas sus audiencias. Mi pregunta es si un periódico tiene audiencias (de oír) o lectores?, F. L. Á.



Respuesta: “Audiencia”, en su primera acepción es el ‘acto de oír’, pero también es un ‘tribunal’, el ‘público de un programa de radio’, la ‘gente que sigue una transmisión de televisión’ y, en su acepción número 7, el ‘número de personas que recibe un mensaje a través de cualquier medio de comunicación’, como en efecto puede ser un periódico.

Gazapos

“La muerte de su hermano lo convirtió en un instructor”. Mejor “… lo convirtió en instructor”.



“Exigimos respeto contra los usuarios de Angeles III”. Mejor: “…hacia los usuarios de Ángeles III”.



“A sus 9 años, a Maryi le diagnosticaron una enfermedad en su sangre”. Mejor: “A los 9 años… una enfermedad en la sangre”.



“Vos porque todavía no te casaste” (Maitena). Mejor: “Vos, porque todavía no te has casado”.



“7 años tenía Nolan cuando empezó a hacer películas, grabando cortometrajes con la cámara Súper-8 de su padre” (Arcadia). Mejor: “…con la cámara super-8…”, pues no se trata de un nombre propio, sino de un formato de cine, y el prefijo “super-”es átono.



FERNANDO ÁVILA, experto en redacción y creación literaria