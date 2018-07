Músico, sociólogo, comunicólogo y filósofo

El poeta Manuel Machado dijo alguna vez que quiso ser un buen banderillero.

Su hermano, don Antonio, también poeta, confesó, en cambio, que soñó con ser músico.

Jacques Derrida pensaba, de joven, que sería un futbolista profesional.



Pero, tal vez desde Pitágoras, no ha habido un filósofo de prominencia relacionado con la música, pianista, musicólogo y compositor, como es el caso del alemán, de origen judío, Theodor W. Adorno.



Pero la razón por la que se lo considera uno de los pilares del pensamiento en el siglo XX es que fue de los representantes más conspicuos de la famosa Escuela de Fráncfort, gracias a su teoría crítica, que desarrolló a partir de su formación marxista (no ortodoxa).



El fundador de algo que llamó la dialéctica negativa, que es una crítica de la forma como opera nuestra propia razón, nació en Fráncfort (Alemania) el 11 de septiembre de 1903 y murió el 6 de agosto de 1969, en Viège, Valais (Suiza). También hizo ensayos sobre sociología, comunicología y psicología.



Su vida no fue apacible, como se pensaría de un intelectual de su estatura. En 1932 hizo parte del Instituto para la Investigación Social, en la Universidad de Fránc-fort, de inspiración marxista, pero con el auge del nacionalsocialismo debió escapar a Oxford (Inglaterra) y luego, en 1938, a Nueva York.

¿Cómo hacerse con la colección?

Con $ 22.900, más el cupón que aparece hoy en EL TIEMPO, obtenga cada jueves un nuevo ejemplar de esta serie. Los socios de la tarjeta Vivamos EL TIEMPO tienen como beneficio un descuento especial. Adquiera su colección completa en el 4266000, opción 3, o en www.descubrirlafilosofia.co. Próximas entregas:



John Rawls, 2 de agosto. Husserl y Gadamer, 9 de agosto. Henri Bergson, 16 de agosto. Richard Rorty, 23 de agosto. Fin de la colección.



FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR DE EL TIEMPO