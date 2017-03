The Weeknd y su primera noche en Bogotá

El canadiense Abel Tesfaye, ganador de dos premios Grammy y más conocido en el mundo musical como The Weeknd, calentó la noche bogotana en su primera presentación en el país, y en Suramérica, durante el primer día del Estéreo Picnic 2017. Su versátil voz y sus composiciones de letras sin censura fueron aplaudidas por miles de asistentes que lo esperaban de pie para oírlo cantar I can’t feel my face, I feel it coming y Starboy, entre otros éxitos globales.