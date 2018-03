The Black Madonna, la diva del ‘dance’ en el Estéreo Pícnic

Son pocas las mujeres que encabezan las listas de los festivales más importantes del mundo, al menos en la electrónica. The Black Madonna, cuyo nombre real es Marea Stamper, ha luchado por convertirse en un referente conocido para la industria de la música electrónica durante más de 20 años.



Después de casi una década de tocar en cuanto pequeño o gran espacio estaba disponible en Chicago, The Black Madonna encabeza, hoy en día, festivales musicales como Sónar Barcelona 2017 y Sónar Hong Kong 2018.

Su pasión por mezclar creció desde que era una adolescente en Kentucky, Estados Unidos. Hacía sus propios ensayos mientras estudiaba en la universidad y decidió mudarse a Chicago para probar su suerte como DJ en el 2006, cuando ya rozaba los 30 años. Para ella no había otra opción, debía instalarse en esa ciudad.



“Chicago es un lugar especial, es la casa del ‘house’ y si vas allá aprendes cómo tocar con los mejores DJ del mundo, porque tiene una cultura muy fuerte de la música dance”, contó Stamper.



Pasó épocas difíciles en las que se enfrentó a clubes con poca afluencia y donde sus mezclas inspiradas en el ‘funk’ no tenían tanta acogida, pero insistía.



Su sueño siempre fue llegar a tocar en Europa. El primer paso que dio fue obtener un espacio para tocar en el reconocido club Smartbar de Chicago, un lugar donde se destaca la labor de los DJ independientes.



“Ese era un lugar para crecer y para dejarme permear por el talento de las personas que estaban a mi alrededor y ser parte de esa cultura. Creo que eso me cambió de manera inmejorable”, dijo.



En el 2016 empezó una gira por los Estados Unidos llamada ‘We Still Believe’ que la dio a conocer más allá del circuito de Chicago. Trabajó de la mano de la BBC Radio 1, una de las cadenas radiales de música más importantes del mundo y hoy en día tiene su propio espacio para mezclar en vivo en la emisora inglesa.



El haberse podido dar a conocer a nivel mundial no solo en sus conciertos sino en canales como ese ha ayudado a difundir el mensaje de igualdad que siempre ha habitado en su mente.



“Ha habido una explosión de mujeres que trabajan en la música ‘dance’, pero ha ocurrido solo en ciertas partes del mundo”, comentó la artista.



The Black Madonna también viajó a Uganda en el 2016 para colaborar con mujeres que querían incursionar en la música electrónica, allí cayó en cuenta de que hay mucho camino por recorrer todavía, no solo en los países occidentales, sino incluso en aquellos que no siempre están presentes en el mapa musical como un primer referente.



“Como comunidad necesitamos pensar no solo en las mujeres blancas en Norteamérica y Europa, sino de manera global. Debemos entender cuáles son las necesidades de esas otras mujeres, debemos ir y debemos construir puentes mientras intentamos cambiar la cultura de la electrónica”, concluyó.



Su presentación, que cerrará este domingo el Estéreo Pícnic en el escenario Chevrolet Beat de 11:30 p. m. a 1:30 a. m., estará cargada de añoranzas al pasado y una dosis de ritmos mezclados, entre el funk, el ‘dance’ y hasta el ‘punk’ y el ‘house’.



VALERIA MURCIA VALDÉS

EL TIEMPO

En Twitter: @ValMurcia