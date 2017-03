Estéreo Picnic cerró una edición inolvidable

No importó ensuciarse de barro hasta los talones con tal de ver a los artistas convocados por el Festival Estéreo Picnic en su octava edición. Esta vez, la inmensa ‘nave’ de 90.000 metros cuadrados que es el parque 222 abrió sus puertas a un promedio diario de 20.000 personas, expectantes por sentir la atmósfera de un mundo distinto.



La primera fecha comenzó el jueves pasado desde muy temprano y contó con una pantalla gigante en la que se pudo ver el partido de fútbol entre Colombia y Bolivia. Esta estrategia sirvió para que las bandas nacionales que inauguraron el evento tuvieran una asistencia mayor a la de años anteriores.

Esa noche, Cage The Elephant, Glass Animals, Rancid y The Weeknd debutaron en Colombia, mientras que The xx envolvió a Bogotá por segunda vez con la oscura melancolía de sus canciones.



Lo más destacado del jueves fue el impresionante montaje de luces que trajo The Weeknd, y la fiesta que se desató con Justice en el escenario secundario.



Con un nuevo día de frenesí, el viernes también llegó el concierto más esperado de este año en el evento: el de The Strokes. La banda neoyorquina, liderada por Julian Casablancas, quien a simple vista no se veía muy sobrio, volvió a las raíces del grupo al interpretar varias canciones del ‘Is This It’, su primer álbum.



Fue uno de los conciertos más concurridos que ha tenido el Estéreo Picnic en su historia, durante una noche sin lluvia, empañada únicamente por los graves problemas de sonido que tuvo la agrupación estadounidense Silversun Pickups.



La noche concluyó con juegos pirotécnicos al ritmo de Caribou, mientras que simultáneamente, en la tarima más pequeña, Claptone invitaba a un viaje introspectivo a través de las vibraciones profundas de la música ‘house’.



El sábado comenzó con una franja bastante nutrida de músicos colombianos, entre los que estuvieron Ali Aka Mind, Romperayo, Buendía, Bazurto All Stars, Cero 39 y Totó La Momposina.



Luego vino una presentación algo accidentada para Sublime with Rome, y más tarde apareció en escena Wiz Khalifa. Mientras daba caladas al cigarrillo de marihuana que sostenía entre sus dedos, el rapero se movía de un lado a otro, cantando temas conocidos como ‘Black and Yellow’ y aquel que hace con Snoop Dogg: ‘Young Wild and Free’. (Lea también: Así disfrutaron un grupo de ciegos y sordos el Estéreo Picnic)



El festival reservó para el final un sofisticado despliegue de ingeniería, luces y sonido, que se vio primero en el concierto de Deadmau5. El hombre con la gigantesca cabeza de ratón ofreció un espectáculo que duró casi dos horas, dando paso al cierre con Martin Garrix y Richie Hawtin, en el que se quedaron únicamente los ‘sobrevivientes’, los más enérgicos que lograron aguantar tres días seguidos de fiesta, música y euforia.



Aunque la movilidad a la salida del evento sigue siendo un problema por superar, nuevamente el Estéreo Picnic cumplió con las expectativas de su público y dejó a muchos haciendo cábalas sobre las bandas que vendrán el próximo año.



DANIEL TORRES

Cultura y Entretenimiento