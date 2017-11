¡Te invitamos a una copa! / El lenguaje en el tiempo

“¡Te invitamos una copa!” (Lerner). Mejor: “¡Te invitamos a una copa!”. Los verbos convocamos, convidamos e invitamos llevan la preposición a en el complemento directo (a qué), “convocamos a una reunión”, “convidamos a una tertulia”, “invitamos a una copa”. Y si las frases tienen complemento indirecto (a quién), la a se repite, “convocamos a los vecinos a una reunión”, “convidamos a sus amigos a una tertulia”, “invitamos a los lectores a una copa”.

La repetición de preposiciones no constituye cacofonía, máxime si se trata de preposiciones átonas (sin acento). Es lo que pasa con de en “Santiago de Cali, 8 de noviembre de 2017” o “Hay torta de queso y de chocolate” (dos tortas). Si se quita el segundo de en esta última frase, “Hay torta de queso y chocolate”, el significado cambia, pues se habla de una sola torta.



Preposiciones tónicas (con acento) son según y vía, y aun ellas pueden repetirse sin que haya error, “¿Según Aristóteles o según Voltaire?”, “¿Va a Cartagena vía Medellín o vía Bucaramanga?”.

¡Cuántos amigos tienes!

“Cuantos amigos vienen cuando tienes una sartén para waffles” (Carlitos). Mejor: “¡Cuántos amigos vienen cuando tienes una sartén para wafles!”. La palabra cuántos (‘qué cantidad de’) se tilda cuando es tónica, forma que puede ir en frases afirmativas, “Cuántos amigos vienen cuando tienes una sartén”; negativas, “No sabe usted cuántas dificultades he tenido hoy” o interrogativas, “¿Sabe cuántos edificios tiene Trump?”.



No se tilda cuando es átona, cuantos, forma que puede ir en frases afirmativas, con el sentido de ‘mientras’, “Cuantos más vengan, mejor”; negativas, con el sentido de ‘quienes’, “No puede atender a cuantos lleguen sin cita”, o interrogativa, con el sentido de ‘todos los que’, “¿Pueden ir cuantos se anoten?”.



En cuanto al género de la palabra sartén, no está de más recordar que en principio es femenina, la sartén, una sartén, pero en Colombia se usa más como sustantivo masculino, el sartén, un sartén, lo que también está admitido por la Academia.



Y en cuanto a waffles, se trata de una palabra inglesa, cuya adaptación a nuestro idioma es wafles (Diccionario de americanismos, 2010), ya que en español no hay doble f, razón por la que voces similares, como graffiti (italiano) y offset (inglés), se adaptan grafiti (DLE, 2014) y ófset (DPD, 2005).

Sufijo -avo

El crucigrama dominical da como pista de -avo “Sufijo para cardinales”. Los cardinales, uno, dos, dieciséis, treinta y cuatro, no tienen un sufijo común, como sí lo tienen los partitivos o fraccionarios, -avo, para los masculinos, dieciseisavo, treintaiunavo, cincuentavo, -ava, para el femenino, cincuentava, sesentaiunava, setentainueveava, así como -ésimo, centésimo, milésimo, diezmilésimo, y -ésima, diezmilésima, cienmilésima, millonésima.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

Twitter: @fernandoavila52