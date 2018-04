Superheroína / El lenguaje en el tiempo

Cita: “¿Acaso se trataba de una superhéroe con identidad incógnita?” (Arcadia).



Mejor: “… una superheroína…”. El Diccionario panhispánico de dudas, DPD, 2005, dice

expresamente: “Héroe no debe usarse como común en cuanto al género, la héroe”. En

consecuencia no se debe escribir “una superhéroe”.

Hay palabras de género común, en las que varía el artículo, según se refiera a hombre o a mujer, como el pediatra, la pediatra; el analista, la analista; el modelo, la modelo. Hay palabras que siempre son femeninas, así se refieran a hombre, como víctima, “Pedro fue la víctima” (no el víctimo); persona, “Carlos es una persona honrada” (no un persono); lumbrera, “Luis es una lumbrera” (no un lumbrero). Y hay palabra que siempre son masculinas, así se refieran a mujer, genio, “Marta es un genio” (no una genia); titán, “Patricia es un titán para eso” (no una titana); demonio, “Esa mujer es un demonio” (no una demonia). Como queda dicho, no es el caso de héroe, que tiene su femenino tradicional y bien conocido, heroína, similar a los femeninos de zar, mandarín, danzarín, que son zarina, mandarina, danzarina.

Divergir

Cita: “¿Por qué nos cuesta tanto divergir?”.



Comentario: No es diverger, como podría pensarse, sino divergir, tal como se escribió en la cita. Al conjugar este verbo, vamos a encontrar variables como las siguientes, yo diverjo y ustedes divergen, en el presente de indicativo; que nosotros diverjamos y que ustedes diverjan, en el presente del subjuntivo; diverge tú y diverjan ustedes, en el imperativo. Hay que tener cuidado al conjugarlo en pasado, para no terminar diciendo él divirgió, en vez de él divergió, que es lo correcto.

Un campero tipo Willys

Pregunta: “El vehículo, un campero tipo willys, había causado daños a frailejones”. ¿En este caso no debería ir la marca del campero con mayúscula inicial?, Elisa Pardo Rojas.



Respuesta: Si fuera un vehículo con toda certeza marca Willys, sí, pero si se trata de vehículo tipo willys, es decir, ‘parecido’, ‘similar’, no.



La Ortografía de la lengua española, 2010, lo dice así: “Las marcas comerciales son nombres propios, de forma que, utilizados específicamente para referirse a un producto de la marca, han de escribirse con mayúscula: Me gusta tanto el Cinzano como el Martini; Me compré un Seat, pero cuando estos nombres pasan a referirse no exclusivamente a un objeto de la marca en cuestión, sino a cualquier otro con características similares, se escriben con minúscula: Me aficioné al martini seco en mis años de estudiante (al vermú seco, de cualquier marca)”. El auto al que se refiere la cita es tan indeterminado como este último martini.

Octavo

Cita: “8vo Congreso Internacional de Movilidad” (aviso).



Mejor: “8.° Congreso…”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52