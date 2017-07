Disco que John Lennon le firmó a su asesino saldrá a subasta

17 de julio 2017 , 11:46 a.m.

Según el diario 'The New York Post', la copia del álbum 'Double Fantasy' que el exBeatle John Lennon le firmó a su asesino, Mark David Chapman, saldrá a subasta por 1,5 millones de dólares.



La casa Moments in Times, especialista en artículos autografiados, será la encargada de la subasta del disco, que Lennon firmó horas antes de que Chapman lo asesinará en la entrada de su edificio en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980.



El diario añade que, luego del asesinato, el álbum quedó en la acera de la entrada del edificio, Dakota, y un empleado de mantenimiento lo recogió y lo entregó a las autoridades como evidencia del crimen.

Después, la fiscalía de Nueva York le devolvió al empleado el álbum, que desde entonces se ha vendido en varias ocasiones, la más reciente fue en 2010, por 850.000 dólares.



“Esta es una importante pieza de memorabilia musical, así como una parte importante de la historia. Esta es una venta con precio fijo”, le dijo Gary Zimet, uno de los representantes de Moments in Time, a 'The New York Post'.



La publicación añade que Chapman está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua y se le ha negado la libertad condicional en nueve ocasiones.



Además, en 1986 intentó recuperar el disco, en una carta en la que sugería que lo iba a subastar para dar las ganancias a una institución benéfica para niños. .