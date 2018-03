Sofi Tukker: ‘bossa nova’ y ‘dance’ en el Estéreo Pícnic

Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern conforman la dupla de Sofi Tukker. Se conocieron una noche en una galería de arte: ella interpretaba una bossa nova cuando él se lanzó a mezclar la canción en vivo en plena presentación.

No se conocían antes, pero el experimento sonoro espontáneo funcionó. Al día siguiente empezaron a trabajar juntos, se llevaron bien y desde entonces comenzó su historia como Sofi Tukker.



Halpern creció con una mezcla entre la música disco, el rap y el punk. Incluso tocó la batería en una banda, pero se enamoró del house y el dance en la universidad.



Ella, por su parte, creció escuchando Buena Vista Social Club en su casa. En el colegio conoció la bossa nova, y el ritmo la fascinó a tal punto que aprendió portugués y vivió un tiempo en Río de Janeiro.



“Justo en el medio de esos dos mundos, como si se trazara un diagrama de Venn, ahí está el sonido de Sofi Tukker”, contó Halpern.



En los tres años que llevan como banda, canciones como Drinkee, Energia y Matadora han sido evidencia de esa fusión: escritas enteramente en portugués, aunque su esencia es el dance. Con estos sencillos y el EP (extended play, disco de pocas canciones) Soft Animals, han acumulado más de 20 millones de reproducciones en Spotify.



Su primer álbum, Treehouse (Casa del árbol), será publicado el 13 de abril. “La emoción infantil es parte de nosotros, por eso le pusimos así a nuestro álbum. Cuando eres niño, ese es un lugar mágico, y ahora es un sitio al que queremos transportar a la gente con nuestra música”, contó Halpern.



Uno de los sencillos del álbum es Best Friends, colaboración con Nervo, The Knocks y Alisa Ueno. La canción fue escogida para sonorizar los comerciales del iPhone X, un hecho que los ha catapultado a nivel internacional.



Sofi Tukker, con su energía fiestera, se presentará esta noche en el escenario Budweiser del Festival Estéreo Pícnic, a las 11:15 p.m.



