Sócrates, un hombre que no se dejó doblegar

Parce 1: Pero, al fin quién fue primero: ¿Aristóteles, Platón o Sócrates?



Parce 2: Pues yo creo que por orden alfabético debió ser primero Aristóteles.



Profe: Nooo, hombre. Eso no es por orden alfabético. Sócrates fue primero. Vivió cinco siglos antes de Cristo. Es el primer tipo que filosofa, que le da impulso a una forma de dialogar que sirve para ir en busca de la verdad con un rigor. Yo digo una cosa, tú la contradices, el otro aporta, investigamos todos, en fin. Dialéctica, pelaos. Se llamó dialéctica a esta forma de conversar con un fin determinado: el saber. Platón fue un alumno de Sócrates, y Aristóteles fue un alumno de Platón.

Parce 2: ¿Y es verdad que Sócrates se compró una camioneta con platón? Jejeje.



Parce 1: Usted si es bien... mejor no le digo. Póngase serio.



Profe: La filosofía no es para ponerse tan graves, pero sí, es una materia de exigencia.



Parce 1: Profe, ¿y por qué Sócrates decía que solo sé que nada sé?



Profe: Dijo: “Solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia”. ¿Ahora sí la captas?



Parce 1: Qué man tan severo.



Profe: Severo es otra cosa. ¿Quieres decir qué tan inteligente Sócrates, verdad? Pero sí, era un tipo severo. Severo con sus propias ideas. Riguroso. Tanto que sus enseñanzas lo llevaron a morir suicidándose.



Parce 2: ¿Cómo así, profe? O sea ¿un sicorrígido?



Profe: Digamos que una persona totalmente coherente entre su pensamiento y lo que hacía. Hoy es común ver que hay quienes piensan que una cosa no está bien, pero la hacen. Bueno, la hacemos. Eso es incoherencia. Una falta que nos puede llevar a violaciones de la ética, a lo que pensamos que sería correcto hacer. Por eso estamos un poco graves. Pensamos una cosa como principio y nos permitimos hacer lo contrario.



Parce 1: ¿Pero no nos dijo por qué se suicida?



Profe: Sócrates era la clase de persona que enseñaba en la calle. Entre las ciudades griegas Atenas era un hervidero de ideas nuevas, de arte y cultura. Sus ideas eran muy políticas, aunque no solo reflexionó sobre eso. Hablaba de la virtud, la educación, la felicidad, la amistad, el amor, y con sus maneras tan originales de ver las cosas se fue ganando enemigos. Porque siempre hubo quien se sentía señalado por sus comentarios en público. Así que lo condenó a muerte un tribunal con un montón de falsas acusaciones. Se dijo que estaba corrompiendo a la juventud y que promovía dioses que no eran los señalados por la tradición. La condena la tomó nuestro filósofo, que dicho sea de paso andaba descalzo y despreciaba la tiranía, por su propia mano. Hay algo de Sócrates que me recuerda a Jesús. Ninguno de los dos dejó sus ideas escritas. Los dos enfrentaron su condena de acuerdo con sus ideas.

Beatrice Collina es la autora de ‘Sócrates. Maestro de filosofía y de vida’. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo hacerse con la colección completa?

Con solo $ 22.900, más el cupón que aparece hoy en EL TIEMPO, adquiera todos los jueves un ejemplar de la serie. Los socios de la tarjeta Vivamos EL TIEMPO tendrán derecho a un beneficio exclusivo. Asegure su colección completa en el 4266000, opción 3 o en www.descubrirlafilosofia.co



San Agustín: 16 de noviembre.

Ludwig Wittgenstein: 23 de noviembre.

Pitágoras: 30 de noviembre.

Arthur Schopenhauer: 7 de diciembre.



FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor EL TIEMPO