El ‘Silencio Jazz Club’ traerá a Gregory Porter a Colombia

En el marco de la primera edición del ‘Silencio Jazz Club’, el cantante de jazz Gregory Porter se presentará en Colombia el 4 y 5 de octubre. Los conciertos serán en Bogotá y Medellín, respectivamente, según informaron los organizadores del evento en un comunicado.



El artista californiano ha ganado dos veces el premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal, con sus discos ‘Liquid Spirit’ (2014) y ‘Take me to the Alley’ (2017).



Porter, pues, exhibirá los distintas tonalidades de su obra, con un homenaje al soul y al jazz clásicos, en canciones como ‘Liquid Spirit’ y ‘Holding On’.

Aunque la música de Porter será la protagonista de la noche, ahí no acaba el ‘Silencio Jazz Club’. La directora de arte Laura Villegas creará un viaje de época, que evoque el encanto sutil de los clubes de jazz del siglo XX.



Acompañando a esta atmósfera de sofisticación, la experiencia incluirá una carta de licores premium y la oferta gastronómica de Juan Felipe Camacho, chef propietario del restaurante Donjuán en Cartagena, y Alejandro Fonseca, del centro gastronómico La Guardia.



Las boletas estarán a la venta a través de la plataforma de Primera Fila y en todos los teatros de Cine Colombia del país.



Redacción Cultura y Entretenimiento