Sídney, Caimán, Tokio y Kenia / El lenguaje en el tiempo

Pista del Megacerebro: “Su capital es Nairobi”. Respuesta: “Kenya”. Para esta respuesta existe forma española. El nombre de la capital de Nairobi se escribe Kenia en nuestra lengua. Se trata de lo que se llama exónimo, que no es otra cosa que la traducción del nombre de una ciudad, región o país. Así, Sydney, Cayman, Tokyo, Kenya se escriben en español Sídney, Caimán, Tokio, Kenia, debido a que la letra “y” solo tiene oficio de vocal en español cuando va al final de la palabra en diptongo decreciente, Uruguay, ley, estoy, o cuando va sola, como conjunción, ella y él. En los demás casos tiene función de consonante, maya, yegua, Yidis, yoyo, yute. De igual manera, por otras razones morfológicas, Mainz, Wales, Schwarzwald, Siebenbürgen se escriben en nuestra lengua Maguncia, Gales, Selva Negra, Transilvania. Incluso, nombres tan conocidos como New Jersey, Porto, Paris, Rio tienen sus exónimos en español, Nueva Jersey, Oporto, París, Río.



El porqué de

Se lee en la tira cómica Rep: “Borges se entera allá arriba el por qué no ganó el Nobel”. Comentario: El verbo enterarse, por ser pronominal, debe conjugarse con la preposición de; “Borges se entera de…”, por lo que el texto debió escribirse así: “Borges se entera allá arriba de por qué no ganó el Nobel”. Cuando se antepone artículo el a por qué, esta secuencia interrogativa se convierte en sustantivo, el porqué, sinónimo de ‘la causa’, ‘el motivo’, ‘la razón’, “Sería bueno saber el porqué de su descuido”, lo que equivale a “Sería bueno saber la razón de su descuido”.



Le y les

“Dale altura a tus platos” (aviso). El complemento indirecto singular (¿a quién?) se anticipa con le, “Dile que sí a tu amiga”, “Le entregó mil pesos a él”, “Dale altura a tu plato”, mientras que el indirecto plural (¿a quiénes?) se anticipa con les, “Diles que sí a tus amigas”, “Les entregó mil pesos a ellos”, “Dales altura a tus platos”. La misma norma se debió aplicar a este caso: “La autora de Pies descalzos le ganó a Juanes, Natalia Lafourcade, Alex Cuba y La Santa Cecilia”. Corrección: “La autora de Pies descalzos les ganó…”.



Redundancia

“La infanta Leonor recibirá el Toisón de Oro, como un gesto del rey para expresar que su hija será la futura reina de España”. Mejor: “… que su hija será la reina…” o “… que su hija es la futura reina…”.



Se pagaron millones

“$24.000 millones se pagó por sacar toneladas sepultadas a 70 metros”. Mejor: “$24.000 millones se pagaron…”, para que haya concordancia de número, es decir, para que los dos componentes de la frase, sujeto y verbo, queden en plural.



Fernando Ávila

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52