Sepultura vuelve a escena con nuevo disco

“Creo que somos un mundo desconectado en cuanto a los sentimientos, pero que adora la tecnología”, sostiene Derrick Green, el cantante de la banda de ‘thrash metal’ Sepultura, al referirse a su trabajo discográfico más reciente: ‘Machine Messiah’.



A pesar de que no rompen del todo con el sonido contundente de su anterior producción, ‘The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart’, algo que llama la atención de esta aventura musical es el trabajo detallado de dar matices a las guitarras y la voz.

“Con Andreas Kisser (el guitarrista de la banda) investigamos a fondo alrededor del tema sobre la aparición de un dios (...). Pero no se trata de un mensaje conectado con la ciencia ficción, sino con esa extraña adicción de las personas a sus teléfonos y otros dispositivos, que nos lleva a pensar que estamos llegando a un punto adictivo que roza con la devoción”, explica Green. (Lea puede interesar: La impureza del rock)



El álbum fue grabado en Suecia con el productor Jens Bogren (que trabajó con grupos como Soilwork, Amon Amarth y Moonspell), quien introdujo elementos orquestales, con un cierto toque tribal y con reminiscencias a sus primeras etapas musicales con un rock acelerado.



“Bogren fue capaz de encontrar un balance”, explicó el cantante.



“Siempre hemos sido unos músicos dedicados y que pasan mucho tiempo en el estudio con el firme compromiso de ayudarnos y de mantener una estructura, motivados por nuestros seguidores e, incluso, por quienes no nos quieren”, aseguró Green.



En este álbum de doce canciones se destacan ‘Phantom Self’, ‘Cyber God’ y ‘Vandals Nest’, que recuerda a una Sepultura más corrosiva y brutal de discos como ‘Beneath the Remains’ o ‘Against’.



A la vez, es el álbum que mejor revela el trabajo vocal de Green, quien demuestra que puede romper su conexión con la potencia e imprimir otro tono a la banda.



