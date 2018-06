La faceta secreta de escritor del Director de la DIAN

El abogado Santiago Rojas Arroyo tenía claro que para aguantar “ese piano encima de sus hombros” como es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), necesitaba compensarlo con algún “refugio secreto”, que le permitiera poner a volar su mente en otros mundos.



“Cuando uno tiene un cargo de esta naturaleza, hay un estrés muy elevado. En esos casos, la gente se desahoga haciendo ejercicio o tocando un instrumento musical. Y a mí me dio por escaparme de ese estrés a través de la escritura”, anota el funcionario.

Sin haber tomado ningún curso previo de escritura creativa, pero echando mano de su pasión por la lectura, que heredó desde joven de su padre, y la gran biblioteca que había en su casa, Rojas se lanzó al agua de la narrativa literaria.



Fruto de esa aventura salió 'Hombre insaciable (Homo insatiabilis)', su primera novela que puso en librerías recientemente.



Sin contarle a nadie, Rojas fue construyendo su refugio de escritura con ciertos elementos de la bohemia. “Es un libro muy nocturno, luego de las largas jornadas laborales, sintiendo a la ciudad en el fondo, con una música particular, con cigarrillo y un whisky como compañía”, anota.



De ese ambiente, en particular, dos de esos elementos atraviesan la trama de la novela de principio a fin: el vértigo del mundo urbano que enfrenta el hombre moderno y la música. Es más, el libro tiene su propia banda sonora.



Hombre insaciable, como se presiente desde el mismo título, cuenta la vida de cuatro hombres y una mujer que reflejan esa realidad humana contemporánea de “insatisfacción permanente”, como lo explica su autor.

Rojas recuerda que le solía oír a su papá, desde joven, la teoría del Homo insatiabilis, que en últimas ha sido el motor de la humanidad.



Sin embargo, esa “insaciabilidad” que mueve a las personas a superarse se convierte a la vez en una amenaza para caer en abismos peligrosos en el amor, el sexo y el dinero, en especial en el mundo occidental, como lo anota Rojas.



El hilo conductor de la trama lo lleva Sebastián, uno de los personajes que es un periodista, quien se encarga de ir tejiendo y entrelazando la vida de los otros. Cada uno de ellos tiene una visión distinta del mundo.



De esta manera, los personajes van dibujando las maneras de ser de los humanos, marcadas por la sobreprotección a los hijos, el mundo de las drogas y el sexo y las pasiones amorosas.



Uno de los elementos llamativos del proceso, como anota el autor, es la manera como fueron saliendo las personalidades de cada uno de los protagonistas, que escribió con una música de fondo distinta para cada uno.



“Hice en Spotify toda la lista de las canciones que se mencionan en el libro. Va desde el Réquiem de Mozart hasta los Beatles, pasando por Juan Gabriel, rancheras o Satie”, explica Rojas.



Agrega que una de las fuentes de inspiración de este libro fue 'Opio en las nubes', de Rafael Chaparro, que también reflejó en su momento ese vértigo del mundo urbano con música de fondo. Rojas creció en el barrio capitalino Niza, donde también vivía Chaparro, y cuenta que este libro lo marcó en su juventud.

Y, con Chaparro, el “novato escritor” enumera otros autores que lo han influenciado, como Efraín Medina, Melba Escobar (La casa de la belleza), Juan Gabriel Vásquez y Tomás González.



Durante la escritura, y siguiendo el agüero de los autores consagrados, Rojas no le reveló a nadie su proyecto literario. Solo cuando lo terminó se atrevió a mostrárselo a su novia y algunos familiares y amigos. “Era la prueba de fuego, porque es ese primer miedo al ridículo que uno tiene que romper cuando quiere escribir”, cuenta.



“Cuando comencé a escribir la novela no tenía pensando publicarla, sino que fue la forma de desahogarme del estrés y de sacar una cantidad de cosas que tenía, de golpe, en la cabeza y en el corazón, y era importante hacerlo. Me sirvió mucho”, dice.



Sin embargo, esta aventura le permitió a Rojas encontrar un nuevo filón en su vida, que muy seguramente necesitará buscar otros rumbos, a partir del próximo 7 de agosto, como él concluye, cuando seguramente regrese a su vida profesional de abogado particular.

Cartátula del libro, publicado por Editorial Océano. Foto: Archivo particular

'Hombre insaciable'

Santiago Rojas

Editorial Océano

211 páginas

$ 45.000



Carlos Restrepo

Cultura y Entretenimiento

@Restrebooks