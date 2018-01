Samurái / El lenguaje en el tiempo

Cita: “¡Que vuelva samurái! ¡Que vuelva samurái!” era la frase que se escuchó por la Carrera Séptima” (Agencia de Comunicaciones de los Pueblos).



Lo primero que hay que corregir es la minúscula inicial del nombre propio o, en este caso, del nombre artístico, “Samurái”, no “samurái”; lo segundo, la secuencia de tiempos verbales, “... era la frase que se escuchaba” o “... fue la frase que se escuchó”, pero no “era la frase que se escuchó”; lo tercero, agregar coma explicativa después de la cita y antes de “era”, y lo cuarto, bajar a minúscula la palabra “carrera”, como debe ir la parte genérica de nombre de lugar, “bahía de Santa Marta”, “península de La Guajira”, “puente Pumarejo”, “carrera Séptima”.

Hay, sin embargo, dos logros destacables: no haber tildado “que” y haber escrito “samurái” con tilde. Vamos a explicar esos dos aciertos ortográficos. La primera palabra de “¡Que vuelva samurái!” es la conjunción que, átona (sin acento), y en consecuencia, sin tilde, como se oye claramente en la frase “¡Es necesario que vuelva samurái!”, “¡Queremos que vuelva samurái!”, que se reducen a “¡Que vuelva samurái!”. Ese “que” no es el pronombre exclamativo qué, este sí tónico (con acento), y con tilde diacrítica, “¡Qué falta hace samurái!”, “¡Qué tristeza que se haya ido!”.



En cuanto a la tilde de “samurái”, recordemos que se tildan las palabras agudas terminadas en vocal, lo que se entiende sin problema cuando tal vocal es la que lleva el acento, o mayor fuerza de voz, vendrá, tendré, cogí, miró, Mambrú, incluso cuando esa vocal va precedida de otra, con la que forme diptongo, distancié, infundió, o con la que no lo forme, Noé, creó. Sin embargo, no se ve tan clara la pertinencia de esa tilde cuando el acento no va en la última vocal, como agnusdéi (una jaculatoria), tipói (una túnica), mildéu (una enfermedad), Fundéu (una fundación), Inpáhu (una universidad), caráu (un ave) y las más conocidas, de origen japonés, bonsái y samurái. Todas estas voces llevan tilde por ser palabras agudas terminadas en vocal, teniendo en cuenta que el acento no va en la última vocal, pero sí en la última sílaba, sílaba que está formada por un diptongo, con una vocal abierta predominante y una cerrada.



Otra curiosidad es que samurái también se puede escribir samuray, aunque esta forma es menos frecuente.

Ser mejores

“Tu opinión en solo 2 minutos, nos permitirá ser mejor” (Jumbo). Corrección: “Tu opinión de solo 2 minutos nos permitirá ser mejores”, sin la coma que separa el sujeto del verbo, que no debe ir en este ni en ningún caso similar, y con el adjetivo plural “mejores”, que corresponde al pronombre plural “nos”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52