Rumbas y conciertos para este fin de semana

Noche de blues en el ‘Toque Colón’



Para este concierto en el icónico teatro bogotano, fueron invitados la agrupación Fatso (foto), liderada por el cantante y contrabajista Daniel Restrepo y que se dio a conocer en la edición 2013 de Jazz al Parque. También estará la banda capitalina Revólver Plateado, con su rock puro y duro que tiene influencias del blues.



Este viernes, 7:30 p. m. Teatro Colón. Calle 10 n.° 5-32, Bogotá. Entradas en tuboleta.com desde 40.000 pesos.

Una fiesta con sentido social



Con esta fiesta se busca destacar la importancia de las mujeres en el mundo de la música electrónica. Además, los fondos recaudados irán a la fundación Mujeres con Derechos. Las artistas invitadas son Almma, Fiona Beeson, You Know Who, Juli Aristy y Paula Garcés.



Este sábado, 7 p. m. en Octava. Carrera 8 n.° 63-41, Bogotá. Teléfono: 317 8930755. Boletas: 30.000 pesos.



Teto Ocampo se presenta en el Auditorio León de Greiff



El guitarrista y compositor colombiano estará con Mucho Indio en el cierre de la exposición El origen de la noche. Su propuesta, con una fuerte relación con sonidos indígenas, es considerada como nueva música colombiana. Ocampo trabajó con Carlos Vives e hizo parte del grupo Bloque de Búsqueda.



27 de abril, 7:30 p. m. Auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional. Carrera 30 calle 45. Boletas en la taquilla, desde 11.000 pesos.



Cantos que llegan del río Guapi al centro de Bogotá



El caucano Víctor Hugo Rodríguez es el artista que estará en Casa de Citas para presentar su propuesta, que incluye marimba. Además, trae cantos guapireños y sonidos propios de la región Pacífico, como aguabajo, currulao y son chocoano. Y como lo suyo es lo romántico, también hará boleros.



Este viernes, 8:30 p. m. Casa de Citas. Carrera 3 n.° 12B-35, Bogotá. Teléfono: 2866944. Boletas: 15.000 pesos.



Nuevo álbum de la banda Doctor Krápula



El grupo bogotano llega a Medellín para presentar su nuevo trabajo, Animal. Doctor Krápula nació en 1998 y ha grabado los discos El carnaval de la patilla, Dele la vuelta al disco, Bombea, Sagrado Corazón, Corazón bombea vivo, Viva el planeta y Ama-Zonas. También estarán Asuntos Pendientes y La Doble A.



Este viernes, 9 p. m. Blue. Calle 10 n.° 40-20, Medellín. Teléfono: 301 7193552. Boletas desde 40.000 pesos.



Electrónica y además amazónica



El proyecto de Julián Salazar y Franklin Tejedor llega con su mezcla de música electrónica y sonidos amazónicos. En esta ocasión, los creadores de canciones como Solitario, Litoral, Plutón, Lada y Mercedez traen su propuesta para la noche de fiesta.



Este viernes, 8 p. m. W Lounge. Avenida carrera 9 n.° 115-30, Bogotá. Reservas: 7467111. Entrada libre.



‘Soul’, jazz y ‘grunge’



La agrupación capitalina Blue House, compuesta por María Paula España, Andrés Pascua, Jorge Arciniegas, Billy Noriega y Antonio Urdaneta, ofrece un concierto en el bar Smoking Molly.



22 de abril, 8 p. m. Smoking Molly. Calle 29 Bis n.° 5-74, Bogotá. Entrada: 10.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO