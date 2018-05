A la entrevista asistieron los cuatro integrantes y entre la algarabía y la complicidad que surge naturalmente entre ellos resultó una conversación que dio lugar hasta para la “toma de pelo”. Dentro de la charla confesaron cuáles eran sus raíces campesinas, sus canciones “consentidas” y hasta detalles inéditos de ciertas canciones con propuestas arriesgadas que dé a pocos se les fueron escapando...

¿Qué diferencia tiene este álbum con los anteriores, cómo fue el proceso para realizarlo? ¿Está hecho totalmente en español?

Fernando Cely, el encargado del Requinto y los coros, con una voz seria comienza diciendo “Honramos mucho nuestra lengua, por eso el disco es totalmente en español”.



Luis Guillermo González, guitarrista de la banda, contesta de manera burlona “Put your ruanas on”.



Fernando, entre risas comenta “Bueno, en este disco hay una alusión importante a la identidad sonora de la banda, además está hecho con procesos 100 por ciento análogos, no hay afinación de voces, no tiene maquillaje, la gente que lo escucha se sentirá como si estuviera en la misma sala”.



Juan Diego Moreno, el cantante y guacharaquero, complementa “También está hecho en cinta, en bloque (todos tocando a la vez) lo que hace que se parezca mucho al 'show' en vivo de los Rolling Ruanas, además, los descaches también son parte de lo que es la música viva”.

Lo sintético y la ‘perfección’ en el sonido es a lo que muchas bandas aspiran, pero ustedes proponen volver a lo análogo ¿Por qué toman este giro?

Juan Diego Moreno: “Nosotros aclaramos que no somos una banda contracorriente a la música comercial, respetamos sus procesos pero no los compartimos. Nosotros planteamos una posibilidad, con otra raíz, siendo un poco menos desechables. Además, la preparación de un músico para grabar en una sola toma debe ser mayor y nosotros queremos retomar esa dedicación a la hora de grabar y tocar en cualquier escenario”.

La ‘Sangre Caliente’ que corre en el álbum de los Rolling Ruanas Foto: Nicolás Caballero

El público que los escucha varía bastante en edades, muchos jóvenes los escuchan, pero las personas mayores también ¿Por qué creen que pasa esto?

Juan Diego Moreno: “Queremos romper con las etiquetas de que la música está hecha para un solo público. Nuestra música no es para un niño de 8 ni un abuelo de 90. ¡No! ¡Es pa’ ambos! Nosotros queremos romper esquemas, la idea es aventurarse de una forma aterrizada”.

¿Cómo fue esta construcción del álbum con Mario Galeano “el representante de la cumbia”?

Luis Guillermo González: Para él fue la primera vez que trabajó en un formato de cuerdas, pero fue muy valioso porque Mario entendió lo que hacíamos y participó en el disco desde la cabina. Fue el toque de una persona que se ha desarrollado con elementos electrónicos, de cumbia y rock. Fue importante porque le dio otros toques al disco.

¿Cómo fue el proceso de producción?

Luis Guillermo González: “Lo realizamos en diciembre del año pasado de 8 am a 10pm. Duramos más o menos dos semanas y media a tres. Fue interesante ya que trabajamos con herramientas antiguas: el amplificador era de los años 50’s, las consolas de los 70´s ¡En esa época mi mamá era una niña!”.

¿Cuáles fueron sus canciones preferidas del álbum? Y de paso mencionemos un poco de su raíz campesina.

Jorge Mario Vinasco: “La Rajaleña porque tiene el sentimiento regional, de paso aclaro que soy de Pitalito y tengo una fuerte conexión con la música de este territorio. Pero ’Fan django’ es la que más me gusta porque recoge todo el sabor suramericano”.



Luis Guillermo González: “ ’Fan django’ por la musicalidad interna, pero también por la colaboración de los Inti Illimani que le dan un toque distinto. Yo, soy un poco de todo, mi papá es de Vélez y mi mamá es de un municipio que se llama Bolívar.”

Juan Diego Moreno: “Al caer el sol ya que es una balada con un pequeño darna pero tiene la esencia característica de la melodía y voz que me gusta. También creo que caballo de acero es una muy buena porque mezcla el 'rock and roll' con el sentimiento Patrio. Yo soy de Bogotá y mi ancestro es boyacense.



Fernando Cely: “A mí me gustan todas, pero ’Fan django’ más porque creo que será un clásico. También, ‘La Rajaleña’ porque es una propuesta rara, loca, ‘tostada’, y además tiene una colaboración importante con un grupo de rap. Una de las sorpresas que se esperan en el albúm, primer combinación de carranga con rap”.

GABRIELA GUERRERO ALONSO