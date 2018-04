El 21 de noviembre hay una nueva cita con Roger Waters en Bogotá

“¡Ahora sí estamos listos para Roger Waters!”, dijo una joven que pasó ayer cerca al Planetario de Bogotá, cuando supo que el cantante, bajista y artífice de algunos de los álbumes más recordados de la mítica banda británica Pink Floyd se presentará en Bogotá el próximo 21 de noviembre, en el Estadio El Campín.

Como ella, ya muchos roqueros de la ‘vieja escuela’, así como nuevas generaciones de amantes de la música estarán preparando su presupuesto y cuadrando su agenda para cumplirle la cita al genio detrás del éxito de discos como The Wall, Animals y The Dark Side of the Moon.



Waters llegará al país en el marco de una gira de conciertos denominada ‘Us + Them’ (que precisamente toma su nombre de una canción del disco The Dark Side of the Moon) en la que se recogen algunas de las canciones de esos trabajos, además de Wish You Were Here y, a la vez, de álbumes de su etapa como solista.

El inmenso cerdo volador apareció este lunes sobre el Monumento a los Héroes, en el norte de Bogotá. Foto: Archivo particular

Según Move Concerts Colombia, la compañía que trae al artista de 74 años, las boletas tendrán un valor entre 90 mil y 600 mil pesos, en la preventa del 7 al 9 de mayo para los tarjetahabientes del Grupo Aval.



Así mismo, la próxima semana se conocerá la fecha en que comenzará la venta oficial del resto de la boletería.



Con esta, es la segunda vez que Roger Waters se presenta en el país. El 9 de marzo de 2007, unas 20 mil personas lo acompañaron en un concierto que, aún hoy, es considerado inolvidable por su revisión de The Dark Side of The Moon y su sonido cuadrafónico.



El espectáculo del 21 de noviembre será de más de dos horas de duración, con proyecciones digitales de última tecnología en una pantalla de 75 metros de longitud.



“Será una combinación de mi extensa carrera, de mis años junto a Pink Floyd y algunas composiciones más recientes (...) Probablemente el 80 por ciento del repertorio será material antiguo y el 20 por ciento, de lo nuevo. Será algo divertido y sensacional”, prometió el propio Waters, en un testimonio dado a conocer por Move Concerts Colombia.