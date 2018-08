Las guitarras ya están listas para gritar en Rock al Parque

Con las guitarras ya afinadas y los oídos dispuestos, todo está lista para poner a sonar el rock más duro en la primera descarga de la 24 edición del Festival Rock al Parque de Bogotá.



Las zonas con piso de cemento y los espacios tapizados de pasto del parque Simón Bolívar están preparados para el terremoto que se avecina, pero en la escala del metal.

Este es un año especial para los amantes de los sonidos más extremos con los recitales de las bandas suecas Dark Funeral, que viene a celebrar sus 25 años de carrera en el black metal, así como Dark Tranquility, cultores del death metal melódico desde 1989.



En la misma línea, pero en un tono más denso, se presentarán los estadounidenses de Suffocation, junto a sus coterráneos de Cattle Decapitation (que en español significa literalmente Decapitación del ganado), que apuestan por un crítica visceral al deseo de autodestrucción de la raza humana. No en vano, algunos de sus integrantes son veganos.

Para los amantes de los riffs de guitarra más rápidos y complejas texturas musicales, Angelus Apátrida de España es otra de las opciones de la agenda de recitales.



Creada en el año 2000 y cinco producciones discográficas, es una de las propuestas más relevantes del thrash metal europeo. Además presentarán canciones de su álbum Cabaret de la Guillotine, que se lanzó en mayo de este año.

Viejos conocidos

“Este primer día de Rock al Parque se puede considerar como el reencuentro con viejos conocidos (...). Será un día de conciertos con un tono cercano y sonidos familiares para los fanáticos. Dark Tranquility se ha presentado cuatro veces en Colombia; Suffocation, cinco, y Dark Funeral en tres ocasiones”, explica Miguel Martínez, artífice del blog de rock Autopista Rockosa.



En su opinión, el Festival también es un espacio de análisis de lo que está pasando con el metal nacional. “Va a ser interesante ver a agrupaciones como Implosion Brain, Loathsome Faith o Tears of Misery, que fueron escogidas de una convocatoria distrital. Así mismo, tengo mucha curiosidad por escuchar a Vobiscum Lucipher, que vienen de Pupiales, en Nariño, un departamento donde la escena metalera es muy sólida”, agrega Martínez.

Este también es un contexto propicio para rendir tributos o darle gran valor a la nostalgia. No en vano, esta cita con el metal también será el espacio para celebrar los treinta años de carrera de la banda Masacre.



Conformada en Medellín a finales de la década del 80, Masacre revivirá ese mensaje de tono crítico y social, tocando canciones de su álbum Reqviem, que fue editado por el sello francés Osmose Productions y que se convirtió en un disco de culto del metal nacional y latinoamericano.



Otra de las propuestas nacionales que van a llamar la atención del primer día de Rock al Parque es Hipoxia, que fue creada a mediados del año 2008 en Nueva York, por el guitarrista Carlos Arboleda y la baterista Carolina Pérez. A principios del 2016 grabaron su primer disco, Despondent Death, y ahora trabajan en afinar los últimos detalles de su nueva producción, Abhorrent Desease.



Los roqueros también se reencontrarán con la banda caleña Skull, que viene trabajando desde 1998 con un una gama de influencias enfocada en los sonidos de grupos como Motorhead, Venom, Exodus, Bulldozer y Voivod.



Ellos se presentarán para celebrar sus dos décadas en la escena metalera tras una serie de proyectos con sellos como el estadounidense Utterly Somber o el alemán Death Strike; giras latinoamericanas, así como los álbumes Doom Overlord y The Truest Rock and Roll, este último, pronto saldrá al mercado.



CULTURA