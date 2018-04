Ricky Martin promete 'dejar su alma' en el Festival Vallenato

Ricky Martin desborda sensualidad. Menea el torso y la cadera mientras canta en el videoclip de su más reciente canción: “Fiebre, pierdo el sentido, me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo...Yo me la paso cada día, pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella…”.

'Fiebre', como se titula la producción, es el resultado de una colaboración con el dúo del género urbano Wisin & Yandel. El video se produjo en Puerto Vallarta (México).

“Es gracioso. La primera colaboración que hicimos fue una canción que se llama Frío, en el 2011. Pasan los años, nos metemos al estudio otra vez y la canción que resulta se llama Fiebre (risas). ¿Qué te puedo decir?”.

Martin concede esta entrevista telefónica en víspera de su arribo a Colombia. Es uno de los invitados internacionales del Festival de la Leyenda Vallenata, que empieza hoy en Valledupar. En el certamen se presenta el domingo, y Fiebre formará parte de su repertorio.



“Lo que quiero es que el público salga sin voz de tanto cantar, y sudados y transpirados de tanto bailar. Al fin y al cabo, lo que queremos es romper fronteras y unir culturas”, aseguró el boricua que estará en el parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, compartiendo en el escenario con Nicky Jam, Jorge Celedón y el rey vallenato Sergio Luis Rodríguez, además de Peter Manjarrés y Juancho de la Espriella.



“La fiesta va a estar maravillosa, te lo puedo jurar (…). Yo soy muy exigente con las producciones que presento en vivo y voy a llevar lo mejor. Voy a dejar mi alma en ese escenario”, adelantó.



Para esta edición, el certamen más importante del género vallenato en el país escogió al samario Carlos Vives a quien se le rendirá un tributo especial.

“El hecho de que me haya invitado Valledupar a participar me encanta. Y que Vives sea el homenajeado es algo muy importante”, acotó el dos veces ganador del Grammy anglo.



Su espectáculo cuenta con ocho músicos en el escenario, además ocho bailarines que acompañan los éxitos del puertorriqueño por cerca de hora y media.

Se trata de un montaje con el cual Martin ha viajado desde hace varios años y que en su periplo ha llegado a Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa y el Caribe.



“Cuando me invitaron a formar parte del festival vallenato, lo primero que pensé es que más que exhibir las diferencias, vamos a mostrar las similitudes, de lo que estamos hechos en Latinoamérica”, dice el también escritor y actor que hace poco participó en la serie de televisión American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace, interpretando a la pareja del famoso diseñador de modas.



Con récords en las cifras de ventas de sus discos y de visitas en sus videoclips en la web, el boricua de 46 años de edad se ha ratificado no solamente como un símbolo sexual, sino como una marca de éxito de los sonidos latinos en otras latitudes.

“Mi música siempre ha estado llena de fusión, y el acordeón siempre ha estado presente porque mece y mueve a la gente”, explica.



Entre otras canciones se cuentan en su carrera los temas María, Livin’ la vida loca, The Cop of Life, She Bangs, Vuelve, Tu recuerdo, La bomba, Lo mejor de mi vida eres tú (con la española Natalia Jiménez), Shake your Bon-Bon, Adiós, Vente pa’ ca (al lado del colombiano Maluma) y La mordidita.

“Lo más cerca que he estado recientemente de Colombia fue cuando vine a filmar el video de La mordidita en Cartagena. No solamente se me dio la oportunidad de conocer esa divinidad, sino de llevarla a muchas partes del mundo a través de mi video, que ya pasa las mil millones de visitas en YouTube. De una manera u otra, la gente ha podido ver un poquito de esa ciudad ahí”, contó.



“Hace mucho rato que no voy a cantar a Colombia, así que planeo pasarla muy bien”, agregó. El concierto del próximo domingo promete sorpresas: quizás la incursión de un acordeón en cualquier momento del show o la presencia de un invitado para compartir en alguna de sus canciones.



“Nosotros en Puerto Rico también nos gozamos el vallenato de la misma manera como ustedes se lo gozan. Al final, insisto, lo que tenemos es que unir las culturas, romper las fronteras que hoy en día están tan de moda para algunos países. Lo que quiero es dejarle saber al mundo que unidos estamos aquí, que tenemos un solo corazón, nos corre la misma sangre por las venas; el Caribe nos une, por supuesto”, concluye Martin.



CUÁNDO Y DÓNDE



Ricky Martin en el Festival de la Leyenda Vallenata. Domingo 29 de abril, a las 11:30 p. m. Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera. Entradas entre 90.000 y 11’000.000 de pesos, en Tuboleta.com



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @s0f1c1ta