Rick Astley regresa después de dos años con su álbum 'Beautiful Life'

'Beautiful Life' es el nuevo lanzamiento de Rick Astley, el artista inglés mejor conocido por su éxito ochentero 'Never Gonna Give You Up' y 'Together Forever'.



El lanzamiento del álbum fue a través de BMG y cuenta con 12 nuevas canciones que se distinguen por el uso de guitarras sin dejar de un lado su esencia pop y dance. El disco fue escrito y producido por el mismo Astley, quien cuenta con nueve álbumes, doce álbumes recopilatorios y más de 20 sencillos.

Astley adquiere fama a finales de los 80's con la canción 'Never Gonna Give You Up', tema que alcanza el número uno en el 'Hot 100' de Billboard en marzo de 1988, durando en esa posición dos semanas y en la lista 24 semanas. Con su canción 'Together Forever' alcanza la cima de la misma lista en junio del mismo año, permaneciendo en el número uno por una semana.



Después de 20 de años de que 'Never Gonna Give You Up' fue lanzado vuelve a adquirir relevancia entre 2007 y 2008, esto cuando aparece el 'rickrolling', un fenómeno y broma de internet que consistía en engañar a los usuarios con enlaces y publicidad engañosa, dirigiéndoles finalmente al video de la canción.



El primer sencillo de 'Beautiful Life' conserva el mismo nombre y fue lanzado a principios de junio de este año.

