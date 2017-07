Richie Kotzen, en la escuela Fernando Sor

Gracias a la gestión del maestro Edilson Gómez, director de la Escuela de Música y Audio Fernando Sor, esta institución ha podido tener en sus aulas a reconocidos intérpretes como el baterista japonés Akira Jimbo y los estadounidenses Billy Sheehan (bajo) y Paul Gilbert (guitarra), quienes han ofrecido conciertos y compartido con los estudiantes algunos de sus trucos y técnicas.

Ahora, el turno será para el virtuoso guitarrista y cantante de hard rock Richie Kotzen, quien ha hecho más de 20 álbumes como solista, ha colaborado con una gran variedad de artistas y actualmente lidera la banda californiana The Winery Dogs.



Aunque el instrumento en el que más se destaca es la guitarra, en una entrevista con EL TIEMPO, Kotzen contó que su primer acercamiento a la música se dio gracias al piano, “cuando alguien sugirió que debía tomar clases, ya que siempre estaba tratando de entretener a toda la familia”.



Durante cortos periodos de tiempo, el compositor participó en bandas como Mr. Big, Vertú y Poison. Sin embargo, asegura que se siente más cómodo trabajando como solista.



“Es más fácil para mí y me inspira más creativamente. De hecho, últimamente he pasado mucho tiempo en casa componiendo canciones, y ahora tengo listo un nuevo disco que saldrá el próximo año”, dice.



Curiosamente, desde hace un tiempo, Kotzen dejó de usar la púa de guitarra en sus conciertos, ya que esto le ha permitido “abrir las puertas para explorar un nuevo vocabulario musical”.



Este viernes, durante su concierto en Bogotá, el músico interpretará varias canciones de su nuevo álbum Salting Earth. También hará un show acústico y un recital de piano.

¿Dónde y cuándo?

Este viernes , 8 p. m. Auditorio de la Escuela de Música y Audio Fernando Sor. Carrera 43A n.° 21-67, Bogotá. Boletas: 140.000 pesos. Informes en los teléfonos 340-7771, 340-7142 y 340-7772.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO