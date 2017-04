Enojado, Ricardo Arjona se fue de un programa de televisión

19 de abril 2017 , 10:32 a.m.

Ricardo Arjona mira con ironía y afirma: "Es raro". Mientras Camilo Egaña, conductor de la cadena CNN en Español, trata de explicarle que la idea era tratar de entender por qué tanta gente era crítica de su trabajo. El guatemalteco insiste: "Si no les gusta mi música que no la escuchen, pero ¿para qué hablar de esto? ¿Por qué abordarlo? ¡Es raro!".

Y la cosa sigue: "Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas, pensé que eras un comunicador bien intencionado, si vos recopilaste las cosas malas que hablaron de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender". Esas palabras las dijo apenas minutos antes de retirarse del estudio. "Es que el disco me llegó ahora", contestó el conductor.



A días de que se lance su último trabajo, 'Circo Soledad', el cantautor se mostró muy molesto con el abordaje que le dio Egaña a la entrevista. Por eso, decidió retirarse del piso del programa. A pesar de los intentos de Camilo por explicarle hacia dónde iban las preguntas, cuando volvieron de la pausa, el guatemlateco, que es furor en la Argentina, ya se había retirado.



