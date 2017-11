Revista ‘Cáñamo’: la cultura de la marihuana, sin tapujos

Desde octubre, si usted entra a un supermercado puede encontrar en la parte de revistas, además de las ya tradicionales publicaciones de chismes, deportes, música y política, una oferta informativa diferente: ‘Cáñamo’, con todo lo que se puede aprender acerca de la marihuana.



Este icónico magazín surgió hace 20 años en Barcelona, “del activismo de la Asociación Ramón Santos de Estudios para el Cannabis. En Chile estamos hace doce años y en México, hace dos, y en ambos casos el contacto fue con el movimiento activista local”, cuenta Joaquín Serra, uno de sus fundadores.

“Ramón Santos era un abogado mítico entre los consumidores de sustancias porque se dedicaba a la defensa de personas que hubieran tenido problemas legales –añade Serra–. Entonces, la asociación tenía un gran prestigio en Barcelona porque había hecho acciones muy interesantes para romper la política prohibicionista en relación con el cannabis”.



No es fácil hacer una revista sobre “la cultura del cannabis”, como se describe la publicación. Pero Carlos Zamudio, director de ‘Cáñamo’ en Colombia, es optimista al respecto. “Es cierto que hay un estigma en todo el mundo frente a la marihuana, pero desde hace algunos años ha ido cambiando, y la marihuana ha pasado de ser algo que estigmatiza a algo que da valor y prestigio”, propone.



La revista tiene un objetivo claro: la normalización de la marihuana. Por eso, para ‘Cáñamo’ es tan importante circular como cualquier otra publicación y no limitarse a tiendas especializadas. Si se puede encontrar la revista al lado de las demás, probablemente se irá pensando que puede ser un tema como los demás, piensan.



“Queremos mostrar que los usuarios de cannabis son como los de vino, los de cigarro, y que también pueden entrar en regulaciones. El tabaco es una de las plantas que causa más muertes en el mundo, pero nadie mete al ejército para que la gente deje de consumirlo”, ilustra Zamudio.



‘Cáñamo’ ya había intentado llegar a Colombia desde la década pasada, pero las condiciones políticas y sociales no lo permitieron.



Ahora, dicen, la postura más liberal del presidente Juan Manuel Santos y la crisis mundial de la guerra contra las drogas facilitaron su llegada al país.



“Acá, desde hace ocho años conocíamos miembros y colectivos interesados en un proyecto de este tipo. Pero las condiciones políticas no acompañaban mucho, y era muy difícil encontrar una distribución para la revista. Con los últimos cambios legislativos y con el de mentalidad, se ha posibilitado lanzarla”, explica Zamudio, satisfecho.



Ambos enfatizan que si se va a consumir es importante ser mayor de edad. Así también lo ponen de manifiesto en la portada de la revista, que define su público como ‘solo adultos’. A su vez, la revista intenta dar información clara sobre las precauciones que deben tomar los consumidores de cannabis.



En todo caso, ‘Cáñamo’ está acostumbrado a luchar con argumentos contra los detractores de la revista y de la planta que la inspira. Así fue en sus inicios, en Barcelona.

“Cuando empezamos había un debate fuerte entre prohibicionismo y antiprohibicionismo. Pero quedó en evidencia que el prohibicionismo estaba obsoleto y se quedaba sin argumentos. Hoy es un discurso muy rancio”, argumenta Serra sobre esta discusión.



Para derrotar el estigma y el prohibicionismo, ‘Cáñamo’ aborda temas diversos como el aspecto medicinal de la marihuana, matices políticos y legislativos de su regulación e, incluso, nuevas recetas y distintas formas de consumo más allá de fumar. También habla de plantas sagradas de los Andes y el Amazonas.



“Nosotros aportamos ideas y ejemplos de lo que pasa en otras partes del mundo. Cómo lo va a legislar Colombia, y la política interna les corresponde a otras personas. Nosotros, desde el activismo, mostramos los ejemplos y las posibilidades que se puedan adaptar al país”, dice Zamudio.



“Estamos muy contentos con haber publicado. Estamos en un cambio de paradigma y ha crecido el interés por lo que tiene que ver con el cannabis. Nosotros damos información para que la gente pueda tomar una decisión responsable sobre su consumo”, concluye Serra.



SANTIAGO CEMBRANO

EL TIEMPO@scembrano