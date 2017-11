Selena Gómez es 'La mujer del año', según la revista Billboard

Sin duda alguna, el 2017 ha sido un año movido para Selena Gomez. Primero porque la artista tuvo que ser sometida a un trasplante de riñón debido a las complicaciones asociadas al lupus que padece, lo cual la obligó a poner un paréntesis en su carrera musical. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Gómez lanzara recientemente su nuevo sencillo 'Wolves'.

Por otro lado, aunque la cantante recientemente terminó la relación que tenía desde hace 10 meses con el rapero 'The Weeknd', medios de comunicación han puesto al descubierto imágenes en las que se le ve con su exnovio y cantante Justin Bieber.



Así, la revista Billboard decidió nombrarla como 'La mujer del año', una distinción que se hace desde 2007 en los premios Women in Music. Este galardón también se le ha entregado a artistas de la talla de Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga y Madonna.



"Selena no solo permanece en los rankings, sino que también es una continua inspiración para las jóvenes de todo el mundo, a ser auténticas y no tener miedo de alzar su voz", dijo John Amato, presidente de la compañía The Hollywood Reporter-Billboard Media Group a través de una declaración pública.

Por su parte, el fin de semana pasado la artista fue captada en Los Ángeles dando un paseo en bicicleta junto a Justin Bieber. Las fotografías difundidas por TMZ rápidamente dieron la vuelta al mundo y han aumentado las especulaciones en torno a un nuevo episodio en la historia de la pareja.



El premio a 'La mujer del año' será entregado a Selena Gomez el próximo 30 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles.



EL MERCURIO (Chile) / GDA