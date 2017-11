El desafío de explicarles el posconflicto a los niños

Una de las imágenes que el escritor de literatura infantil Jairo Buitrago tiene guardadas en su mente desde que era joven es la de una foto muy antigua en la que se aprecian tres niños de la Guerra de los Mil Días con sus respectivas bayonetas al hombro. La foto saltó a la fama en 1902, cuando la publicó un diario francés de la época.



“Mis libros siempre han estados sustentados en imágenes, y, en esta oportunidad, la imagen nos dice tal vez muchísimo más que tantos documentos y tantos diarios que se escribieron de ese conflicto”, explica el escritor.

Así fue como surgió la idea de su libro más reciente, Retrato de niños con bayoneta, en el cual a través del encanto de la literatura Buitrago revive los sentimiento y temores que debieron vivir los niños de ese conflicto.



Un tema que de alguna manera pone sobre la mesa la reflexión y el debate del desafío que representará para los padres, pero en especial para los maestros, la explicación de la guerra y el posconflicto a los menores en los años venideros.



En ese sentido, Buitrago no deja la trama de su libro estática en lo ocurrido hace más de 110 años, sino que la conecta con el presente a través de la historia de una maestra de hoy que intenta explicarles a sus alumnos esa foto, que les suscita tantas inquietudes.



“—¿Qué pasó con ellos después de la guerra? –preguntó Fernanda, y todos permanecieron en silencio, mirándose unos a otros”, escribe Buitrago.



Y agrega: “La maestra quiso responder. Entonces les dijo que la historia que se enseña en la escuela no se detiene en los niños, en sus miedos, en el regreso de los más sencillos a su vida diaria. Quiso entonces explicarles que volver después de la guerra puede ser difícil, que quedan dolores y rabia, pero también esperanza y nuevas ganas de vivir. Pero no supo explicar el odio. No pudo definirles cómo los odios se multiplican, se hacen fuertes con el tiempo. Los maestros, es verdad, no pueden explicarlo todo”.



Buitrago es consciente de lo difícil que es el odio luego de una guerra. “En el libro lo planteo como una realidad que enfrenta a la protagonista, que se da cuenta también de su impotencia para poder entender cómo toda una sociedad ha basado años de desarrollo y de acción política en el odio. Es lo que ha pasado en Colombia con la violencia bipartidista y con otro tipo de violencias de corte también intensamente político, y donde se siente ese apasionamiento y esa aversión por el otro y por sus ideas”, anota.



Por eso, el escritor resalta el papel trascendental que jugarán ellos y los maestros los años venideros sobre las nuevas generaciones.



“Los escritores simplemente escribimos sobre el tema; dejamos abiertas muchas preguntas y no tratamos de dejar las respuestas, ni mucho menos. Pero sí al menos plantear el tema; creo que es un aporte importante para que se toque en el aula” explica.



El reto siguiente recaerá en los maestros, quienes tendrán que explicar la problemática colombiana a los niños. “Tienen mucho trabajo de aquí en adelante”, concluye.



CARLOS RESTREPO

EL TIEMPO

@restrebooks