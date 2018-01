Eminem busca su rumbo en ‘Revival’

Cuando todavía se teñía el pelo, usaba ropa demasiado ancha y el siglo XXI estaba comenzando, Eminem era uno de los artistas pop más importantes del mundo.

Era la época en que sus canciones causaban sensación, tanto por su técnica como por las imágenes de terror que proponía, cuando Dr. Dre era su productor y álbumes como The Marshall Mathers LP y The Eminem Show alcanzaban fácilmente los 30 millones de copias vendidas.



Su brillo como artista traspasó los escenarios y lo llevó a convertirse en el protagonista de 8 Mile, una película que contaba su vida, a través de Jimmy Smith, alias ‘Rabbit’: un blanco apasionado con la música y las rimas, como una manera de exorcizar la rabia de una vida difícil y llena de carencias.



En su momento los críticos recibieron bien su honesta actuación y se vislumbraba un nueva matiz en la ruta del éxito, pero con el pasar de los años, el impacto del rapero de Detroit, también conocido como Slim Shady, ha ido disminuyendo.



El pasado 15 de diciembre, Eminem presentó Revival, su noveno álbum de estudio. El trabajo ha generado múltiples críticas negativas y ha suscitado cuestionamientos sobre la habilidad del artista para mantenerse vigente hoy, más allá del recuerdo de su época dorada.



Desde que estaba en el pico de su fama hasta hoy, uno de los principales recursos de este artista para impactar pasó de moda. Sus descripciones macabras de asesinatos y sus ataques homofóbicos y sexistas camuflados como bromas dejaron de ser aceptables socialmente.



Él se dio cuenta de esto de forma rápida, y su estilo cambió sustancialmente a partir de Relapse, un álbum que presentó en el 2009 después de haber superado una fuerte adicción a las drogas. En ese álbum, el rapero intentó matizar las líneas más violentas, no dirigirlas a minorías y dejar de retratar cómo asesinaba simbólicamente a su exesposa.



Ahora, en Revival, salvo excepciones como Framed y Offended, le apunta a una imagen madura con sus emociones y relaciones familiares y consciente políticamente. Llama nazi a Donald Trump y lo compara con Hitler, pero la crisis gubernamental de EE. UU. no es un concepto que se sostenga a lo largo del álbum, como parecía indicar la portada, en la que se lamenta envuelto en la bandera estadounidense.

Además de su conciencia política, Eminem busca reconciliarse con su familia. Por un lado, se disculpa con su exesposa por todas las veces que la mató en canciones anteriores; por otro, imagina cómo sería su funeral si hubiera muerto de sobredosis. Con esto se aleja de la locura y rechazo a las convenciones sociales que proyectaba en sus primeros álbumes.



En Revival sobresalen los juegos de palabras por los que en un primer momento se destacaba Eminem, evidenciando su habilidad técnica. También hay una clara diferencia con los anteriores de Eminen: ya no cuenta con la guía y experiencia de Dr. Dre, que mantenía los sonidos de los proyectos del rapero vigentes y pulidos. Sin Dre, Eminem optó por fusionar rock con rap, que una vez más no ha sido bien recibido por sonar a lo que hacía Run DMC hace 30 años.



Él mismo tiene dudas sobre su rumbo, que varía entre colaboraciones con artistas pop como Ed Sheeran y temas orientados hacia los cánones del rap. En Walk On Water se pregunta si ha perdido su toque para hacer buenas canciones, si debería dejar de rapear; incluso, si tiene la capacidad para alcanzar las expectativas que pesan sobre él. Pero lo cierto es que en abril próximo Eminem será uno de los artistas que encabezará el famoso Festival de Coachella.



SANTIAGO CEMBRANO

EL TIEMPO

Twitter: @scembrano