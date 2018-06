Remembranza de Kirwain / Conexión Sonora

El nombre de Danny Kirwain poco o nada debe decir, y solo volvió a tener reconocimiento luego del anuncio de su muerte, acaecida el pasado 8 de junio a los 68 años de edad.



Kirwain fue guitarrista fundamental en los inicios de la legendaria agrupación Fleetwood Mac y fue descubierto por el también guitarrista de la banda, Peter Green, al verlo en un trío llamado Boilerhouse.

Sus créditos aparecen en cinco álbumes de la banda, en los que también es vocalista, a partir de Then Play On y Blues Jam at Chess, ambos de 1969, y luego en Kiln House (1970), Future Games (1971) y Bare Trees (1972).



Hacia 1969, Kirwain (nacido en marzo de 1950 en Brixton, Londres) trabajó como músico de sesión para grabaciones del blusero Otis Spann, de la banda Tramp, y en el disco solista de Chris Youlden, vocalista de la banda Savoy Brown.



Y llegó a ser socio perfecto para la tripleta de guitarras de Fleetwood Mac junto a Peter Green y Jeremy Spencer. Allí aportó una nueva dimensión sonora a esta entonces banda de blues rock.



Con su estilo original y una forma especial de manejar el vibrato, terminó aportando siete de sus composiciones en su primera participación discográfica, que con su influencia empezó a alejarse de ese estilo blues por un rock más tradicional.



Ante la pronta partida de Green y un par de años más tarde de Spencer, Kirwain compartió su rol guitarrístico con el californiano Bob Welch, sumado a la formación para el álbum Future Games, siendo su fuerza de composición para esos discos, incluyendo Bare Trees, antes de ser despedido durante la gira de este debido a sus problemas de alcoholismo.



Tras su salida conformó temporalmente el grupo Hungry Fighter y grabó tres álbumes como solista que no tuvieron mayor repercusión. Con serios problemas mentales, se convirtió prácticamente en habitante de la calle y en 1998, como parte de la historia de Fleetwood Mac, formó parte de la inducción de la banda al Hall de la Fama del Rock and Roll, lejos, el mejor reconocimiento que pudo recibir.

​

​DANIEL CASAS

Periodista musical

@danielcasasc