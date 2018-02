Memorias musicales de una orgullosa cabaretera

Regina Orozco ha estado en montajes de ópera, teatro, cine y televisión. Y también es una defensora de los derechos humanos y, más aún, de los derechos de las minorías, como la comunidad LGBTI.

Uno de sus momentos más recordados es su premio Ariel por su papel de la enfermera Coral Fabre en la película Profundo carmesí (1996), de Arturo Ripstein, personaje por el que también fue nominada en el Festival de Cine de Venecia.



Pero, por sobre todas las cosas, Regina Orozco es cabaretera. “El cabaret es el resumen de lo que me gusta hacer. Es allí, con mi trabajo, como manifiesto mi inconformidad por las injusticias de la vida. Los problemas sociales y políticos los transformo en el cabaret de una manera lúdica y artística”, sostiene Orozco.



La artista está en Bogotá, para presentarse este viernes y sábado en el espacio Cabaret, con su espectáculo en el que mezcla “texto y canciones de manera divertida y profunda”, y crea “una catarsis, como un espejo en el que la gente se ve reflejada”, comenta.

Orozco nació en 1964 en Ciudad de México y estudió música en distintas escuelas de la capital mexicana, así como en la Juilliard de Nueva York. Sus estudios de actuación fueron en el CUT de la Unam.



Ha grabado los discos La megabizcocho, Rosa mexicana, Regina a go gó, Regina catrina, La amorosa, Canciones pa’ lavar trastes y Canciones p’agarrar el alma, en los que incluye clásicos del sentimiento mexicano, como Cielito lindo y temas románticos y cubanos, entre otros.



Además de Arturo Rip-stein, ha sido dirigida por Álex de la Iglesia (Perdita Durango) y Alfonso Cuarón (Solo con tu pareja), entre otros. “Llegué al cine por casualidad. Me daba pereza, no me gustaba esperar ocho horas para hacer una escena. Pero cuando interprete a Coral, vi la actuación como magia”.

