Raphael no le tiene miedo a estrenar canciones

Raphael nunca ha sido un artista que se regodee en el éxito de ayer, o el de hace un minuto, y eso que su primer trabajo discográfico contenía ya varios de sus ‘hits’ (‘Yo soy aquel’ y ‘Digan lo que digan’, por ejemplo). No fue casual que su libro de memorias se titulara ¿Y mañana, qué?, porque no acaban de sonar los aplausos de una noche cuando ya el andaluz –ahora, hijo adoptivo de Madrid– está enfocado en el concierto que sigue. Quizás, esta actitud ha sido una de las claves de su vigencia.

Cuando son menos los artistas que graban álbumes completos, es decir, repletos de canciones, Raphael –con seis décadas de carrera– sigue apostando por este tipo de trabajos. Por ejemplo, en la gira que lo trae al país presenta las canciones de su álbum ‘Infinitos bailes’, estreno del año pasado, reciente si se tiene en cuenta que lleva 50 años cantando ‘Hablemos del amor...’



El cantante español, nacido en Jaen en 1943, ha labrado una carrera tan única que puede contar que el disco de uranio nació para otorgárselo a él, en 1980 (después, este galardón que otorgan las disqueras a ventas millonarias –50 millones de discos– lo recibieron Michael Jackson, Queen y AC/DC). Y felizmente, tantos años después, con una energía que parece haberse renovado desde que superó el trasplante de hígado del 2003, sigue sin sentirse obligado a seguir las modas y sin que la idea del retiro le ronde por la mente.



Raphael cantará sus clásicos de siempre. Pero al otro lado de la línea, en una entrevista dada para invitar a su público colombiano a verlo los días 12 (Bogotá), 14 (Medellín) y 15 de junio (Cali), la voz cálida del artista indica que no le tiene miedo a estrenar canciones.



“Grabé un disco el año pasado, con casi todos los compositores jóvenes que hay en España –dice al respecto–. Necesitaba canciones que hablaran de amor con lenguaje más joven, puesto que muchísimos jóvenes van a verme a los espectáculos”.



Acudir a compositores jóvenes es su estrategia para llegar a los hijos y nietos de sus primeros ‘fans’. “Las que seleccioné con mi productor, que son canciones maravillosas, de gente estupenda. Ahora preparo el próximo, será la misma historia: jóvenes compositores, esta vez latinoamericanos, como un homenaje a ese continente”, dice el cantante.



¿Qué debe tener una canción para que Raphael decida grabarla?



“Debe emocionarme, ponerme los pelos de punta. Hay canciones que con una sola frase lo consiguen si esa frase es oportuna y es buena. Distingo una canción buena de una mala a los tres segundos, porque es importante cómo empieza. Como termina, todavía más, pero el comienzo es importante. No en vano, Manuel Alejandro, el mejor compositor, me enseñó a oír buenas canciones”.



Se refiere al arreglista y compositor que le compuso himnos como ‘Yo soy aquel’, ‘¿Qué sabe nadie?’, ‘Desde aquel día’ o ‘Cuando tú no estás’. La dupla que hizo con Manuel Alejandro –que también trabajó para artistas como Rocío Jurado, José José, Nino Bravo y Emmanuel– ha sido de las más exitosas discográficamente hablando.



Son muchos años. ¿Se cansa alguna vez de una canción?



Tengo tanto repertorio que si un día me canso de una canción, la quito. En realidad, no necesito de una canción... ni de dos ni de tres… ni de cuatro. Tengo tantas que si me canso la quito, pero a los dos o tres meses la extraño y la vuelvo a cantar.



Una persona que vaya a su concierto esperará sus clásicos. ¿Cómo integrar las novedades al repertorio del ‘show’?



Es complejo, pero tengo un público que aparte de fiel, está acostumbrado a oírme estrenar muchas cosas. Llevo tantos años estrenando que la gente joven que entra ya está confabulada con el otro público. A veces presento canciones que quito después porque no llegan a cumplir las expectativas, pero estoy siempre renovando. Aunque les cante lo que quieren oír, las joyas de toda la vida, les encanta verme el compromiso.



¿Qué tan distinta es la carrera que ha tenido con la que soñaba al comienzo?



No hablaría nunca de cambios, ni siquiera de los sueños. Estoy siempre en completa evolución. No cada mes, sino a diario, porque me gustan las cosas bien hechas, y para que lo sean hay que mantener ese espíritu de estar siempre aprendiendo.



Además de buscar autores jóvenes, ¿qué más ha hecho para conectarse con las nuevas generaciones?



Es suficiente con las canciones, porque ya de entrada las conocen todos. Busco letras que tengan vocabulario nuevo, que registren cómo se habla hoy para que se puedan entender mejor. Pero el público ya está ahí. ‘Infinitos bailes’ es una canción que le gusta mucho, también está ‘Loco por cantar’ (‘Igual’ es su título original). Son las que más gustan ahora.



También ha incursionado en muchos géneros. ¿Qué ritmo le falta?



No me hace falta nada. Soy un artista inquieto, me gusta probar cosas. Entonces, hice una gira sinfónica, ha sido lo más grande que he hecho, y haré otra, pero este año me picó cantar un poquito más de rock; por eso vengo con la gira de ‘Loco por cantar’.



Vendrá su álbum de autores latinos, ¿Implica grabar ritmos latinoamericanos?



Eso dependerá de lo que los compositores envíen. Ellos están en ese trabajo, creo que tienen plazo hasta finales de agosto. Y después me pongo a escuchar lo que han hecho.



Otros artistas desistieron de grabar álbumes, pero usted sigue...



Sigo grabando así porque la categoría que tiene un álbum no la tiene un ‘single’. Después de más de 100 álbumes, me gusta, y al público le encanta leer el librito que los acompaña, ver la carátula, aunque después para escuchar la música usen otros aparatos. El público quiere un álbum.



¿Cuál ha sido realmente su mayor éxito?



Tendría que enumerarte 20 o 25 canciones, es difícil escoger. Pero empezaría por ‘El tamborilero’, que fue y sigue siendo la canción de Navidad desde hace 50 años. Cada año volvemos a ella. Después están: ‘Yo soy aquel’, ‘Digan lo que digan’, ‘Mi gran noche’, ‘En carne viva’, ‘¿Qué sabe nadie?’, ‘Escándalo’. En fin, tengo la inmensa suerte de tener un repertorio enorme.



Viene a Colombia constantemente. ¿Tiene algún recuerdo especial de sus visitas?



Ha habido tantos momentos buenísimos que, como con las canciones, no podría elegir. Recuerdo noches impresionantes en Bogotá, con la gente puesta de pie. En Medellín, ni te cuento. Mi Cali querido fue la primera ciudad que visité e hice muchos conciertos seguidos, casi un mes. Colombia me ha dado muchísimas alegrías desde la primera vez hasta el año antepasado, cuando hice la gira con su orquesta sinfónica.

Dónde y cuándo

Raphael. Gira ‘Loco por cantar’. Bogotá, 12 de junio, Chamorro Entertainment City Hall. Medellín, 14 de junio, teatro de la Universidad de Medellín. Cali, 15 de junio, teatro Calima. Informes: TuBoleta.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO

En Twitter: @Lilangmartin