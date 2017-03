Así cantó y bailó Melendi en su paso por Colombia

Al ritmo del dúo colombiano Pedrina y Rio, desde las siete de la noche los asistentes al centro de eventos Royal Center empezaron a prepararse para recibir a Melendi, quien regresó a Colombia, luego del concierto que ofreció hace tres años. Esta vez, el músico llegó para para promocionar los éxitos de su nuevo álbum: ‘Quitate las gafas’.

​

Tras finalizar la intervención del grupo que dio inicio al espectáculo, el equipo de logística hizo más divertida la espera, apagando las luces y simulando que había llegado el momento de ver al músico español. Al unísono los fanáticos empezaron a corear el nombre del artista.

A las 8 de la noche, la voz de Melendi se empezó a escuchar desde la parte trasera del camerino y hubo una gran ovación. Su concierto comenzó con ‘Los hijos del mal’, una de las canciones de su nuevo trabajo discográfico.



“Hola Colombia, buenas noches”, fue el saludo con el cual apareció finalmente en el escenario. La histeria y la euforia del público le transmitieron energía al cantante y esto lo demostró con grandes sonrisas durante su interpretación.

Melendi en concierto Fragmentos de lo que fue el concierto de Melendi en Bogotá Fragmentos de lo que fue el concierto de Melendi en Bogotá

Entonces se detuvo un instante para hacerle saber al auditorio que la altura de Bogotá no era nada fácil, y entre chistes y risas dejó claro que le costaba respirar, “Como ya estamos en confianza, quiero decirles que se siente la altura, eh”, bromeó, y luego dio paso a la segunda canción de la noche :‘Autofoto’.



Moviendo sus caderas hizo enloquecer a la audiencia, mientras cantaba su tercer éxito, ‘Caminando por la vida’.



“Voy a contarles una de las historias más dolorosas de mi carrera”, fue lo que dijo Melendi antes de dar paso al siguiente tema: ‘Mi primer beso’, su álbum ‘Lagrimas desordenadas’, lanzado en el año 2006.



A medida que los coros del público se hacían cada vez más fuertes y más coordinados, el artista hizo un 'mix' entre algunos de sus más recientes canciones, que son himno para los fanáticos: ‘Llueve’, ‘Violinista en tu tejado’, ‘La casa no es igual’, ‘Como una vela’ y ‘Flores de agua y plomo’, fueron sus siguientes interpretaciones en el espectáculo.



Además, fue sobresaliente la interpretación actoral del español. La puesta en escena de cada una de sus canciones reflejó la emoción que estaba sintiendo con la respuesta del público ante sus canciones. De rodillas, de pie, saltando por el escenario y moviendo sus manos, se robó todos los aplausos y los gritos desmedidos de los espectadores.

Yo creo que en el amor hay un concepto que no acabamos de tener claro y es de quién nos enamoramos FACEBOOK

TWITTER

“Yo creo que en el amor hay un concepto que no acabamos de tener claro y es de quién nos enamoramos(…)Las cosas del amor son generosas y canto esta canción para todos, menos para los que se van a casar”, dijo el cantante para dar inicio a su canción ‘Un amor tan grande’.



Al terminar de cantar ‘Con solo una sonrisa´, el músico volvió a conversar con la audiencia: “Como todos saben, pues soy español. Aparte soy del norte, que nos cuesta más estar en forma. Por eso valoren este esfuerzo gigantesco que hago al bailar con ustedes este porro habanero”, dijo riendo. Y así, en medio de baile y movimientos muy típicos de España, interpretó ‘Desde que estamos juntos’.



Llego el momento de la noche para ‘Quiero ser guerrero’. “Con esta canción trato de devolverles un poquito, una milésima de todo lo que me han dado”, sostuvo muy conmovido el cantautor.



La altura seguía haciendo de las suyas y cada vez fueron más recurrentes las pausas y la ausencia del cantante en el escenario durante algunos minutos después de cada canción. Esto, lejos de generar molestia en el público, calentaba más los ánimos.



A las 9:10 de la noche se escuchó otra gran ovación cuando el grupo Chocquibtown subió al escenario para interpretar, junto al español, 'Mi Mayor Fortuna'.



“Nunca me había sentido tan agradecido como me siento ahora con esta colaboración”, dijo el cantante antes de contar la historia de cómo conoció a los integrantes de Chocquibtown y cómo se hizo posible este trabajo con los colombianos.



Melendi de gira en Colombia con su álbum 'Quítate las gafas' Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular Recuento de lo que fue la noche del concierto Foto: Archivo particular

‘Destino o casualidad’, ‘Un amor tan grande’y ‘Posdata’, devolvieron al público a la parte más sentimental del concierto, después del enérgico derroche de baile y rap que trajo Chocquibtown.



Melendi hacía venias para demostrarle a su público lo agradecido que estaba, en una noche en la que, incluso, algunos de los asistentes decidieron tomar valor y subir al escenario a darle un fuerte abrazo a su ídolo.



Cerca del final, Melendi tomo un minuto para sentarse en el borde del escenario y cantar más cerca de su fanaticada, haciendo enloquecer de emoción a quienes estaban justo delante de él.



Finalmente, se escucharon dos de sus éxitos más esperados: ‘Cheque al portamor’ y ‘Tu jardín con enanitos’. Fue el momento en el que retumbaron las paredes del Royal Center, con las miles de voces que parecían unirse en una sola.



Llamando a todo su equipo, dándose un abrazo y haciendo una venia al público Melendi se despidió de Colombia y agradeció la gran acogida durante todo el espectáculo.



CATALINA URIBE

Cultura y Entretenimiento