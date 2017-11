Premio para Sergio Ramírez, un luchador por la democracia y la paz

“Nací bajo el viejo Somoza, llegué a la universidad bajo otro Somoza (Luis Somoza Debayle) y participé en el derrocamiento del último de los Somoza (Anastasio Somoza Debayle) el 19 de julio de 1979. Mi vida está marcada por esta familia dictatorial”.

Así dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez hacer unos años a la agencia Efe, cuando explicaba por qué sus libros estaban influidos por esa sombra.

Pero su espíritu de intelectual insatisfecho con las injusticias no le permitió quedarse únicamente en el cómodo sillón del escritor. Por eso, Ramírez quiso jugar un papel protagónico en la búsqueda de un cambio en su país. Y se decidió por la política, que posteriormente lo llevó a ocupar la vicepresidencia de 1984 a 1990.



Su paso por la política, dice, fue circunstancial: “Pasé por ella porque fue una necesidad tras la revolución sandinista”.



Pero el terreno que más le apasiona es el de las letras. Su trabajo se caracteriza por ser crítico con la realidad, ya sea en sus libros o con la voz que le da ser escritor; su compromiso es no quedarse callado.



Así lo hace también desde el periodismo como columnista de EL TIEMPO y cercano colaborador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Ese mismo compromiso animó al jurado a otorgarle este jueves el Premio Cervantes, considerado el Nobel de literatura en castellano, dotado con 125.000 euros (unos 443 millones de pesos).



Así lo reveló el fallo del jurado hecho público por el ministro de Educación, Cultura y Deporte de España, Íñigo Méndez de Vigo, junto a Eduardo Mendoza, Premio Cervantes 2016, y el director de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva.



Luego de siete votaciones y más de tres horas, el jurado concedió el premio a Ramírez “por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con especial altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico”.



De esta manera, el premio ha vuelto a cumplir así la ley no escrita que reparte el galardón de forma alternativa entre Latinoamérica y España.



Sergio Ramírez ha dicho en varias ocasiones que ve “el mundo desde los ojos de la literatura” y asegura que su receta es “trabajar y ver qué sale del trabajo (...), pero trabajar”.



“Los libros no se escriben ni en los bares, ni en las cervecerías ni en las mesas de los cafés, no se escriben en las pláticas entre individuos, porque eso es desperdiciar el tiempo y las ideas narrativas”, dijo.



Ramírez nació en Masatepe el 5 de agosto de 1942, cuando el país estaba gobernado por Anastasio Somoza García, un personaje que inspiraría algunos de sus cuentos y novelas.



Desde muy joven, su vocación había sido la literatura (a los 14 años publicó su primer cuento y su primer artículo), pero se metió en la política para librar a Nicaragua de la dictadura de los Somoza (1937-1979).



En 1975 se integró en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y tras el triunfo de la revolución, en julio de 1979, fue nombrado presidente de la denominada Junta de Gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional.



Durante su etapa de vicepresidente luchó por el restablecimiento de la paz en su país y el desarrollo económico de Nicaragua.



En mayo de 1994 quedó excluido de la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional por sus choques con la línea de Daniel Ortega.



Y dejó la política en 1996 para dedicarse “a tiempo completo” a la que había sido su vocación de siempre: la literatura.



Desde ella, con sus relatos, puede “contar Nicaragua, pero también Latinoamérica”. A Sergio Ramírez, la literatura le sirve “para fijar mojones éticos de referencia”; y aunque le parece muy legítimo que un autor no quiera contar lo que ocurre en la sociedad, él siente el deber de no quedarse callado.



Su importante trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Alfaguara de novela por 'Margarita, está linda la mar' (1998), el Dashiell Hammett (1990) por 'Castigo divino' o el Iberoamericano de Letras José Donoso (2011).



En noviembre de 2014 ganó el Premio Carlos Fuentes por “conjugar una literatura comprometida con una alta calidad literaria” y por su papel “como intelectual libre y crítico, de alta vocación cívica”.



Ha publicado más de 55 libros, que han sido traducidos a varios idiomas. Entre ellas dos negras, protagonizadas por el inspector y exguerillero Dolores Morales.



