La tragedia de un amor obsesivo y delirante, según Miguel Torres

La tragedia de esta historia se anuncia desde el primer párrafo. El protagonista, un escritor solitario, les cuenta a los lectores en esa frase inicial que al día siguiente Irene, su gran amor, cumple tres meses de haber sido asesinada. Además, confiesa que él fue el autor del atroz crimen. De esta manera, el escritor Miguel Torres planta los cimientos de ‘Amor ciego’, su primera novela, que acaba de ser editada por Tusquets luego de pasar casi dos décadas en el anonimato.



El protagonista narra en primera persona cómo su cansina rutina diaria se ve sacudida por la irrupción de Irene Damián, una mujer preciosa, enigmática, una actriz estupenda, de quien se enamora desde que ve su rostro en el afiche que anuncia su participación en una adaptación de la tragedia griega ‘Medea’.

Para Torres, uno de los principales retos es lograr que el lector no se desconecte de una historia de la que ya sabe el final. “Ese fue el proceso de la novela, la búsqueda de cómo desarrollar ese tema y la búsqueda del protagonista por la mujer, y eso fue lo que produjo un combustible literario muy interesante...” .



El relato dibuja una demoledora parábola de cómo el amor se convierte en una obsesión asesina. El protagonista, a quien Torres decide no dar nombre, está transitando todo el tiempo los terrenos del delirio. Logra que Irene se enamore de él y, con un cínico razonamiento, asume que es una posesión suya. Cada vez que Irene se va, él empieza a urdir alucinantes planes para perseguirla.



“Se va creando un mundo ficticio, delirante, casi sin salida, parece que la única salida que tiene al final es matar al ser amado para apropiarse de él. Es una ley perversa, es la única manera que él encuentra para que ella no se vaya, no sea de otro, para que no sea ajena. Es terrible”, cuenta el autor.



A pesar de que la escribió promediando la década de 1990, Torres considera que la novela habla sobre temas que siguen siendo muy actuales, como la soledad y el fracaso de un artista. Otro eje fundamental es el maltrato hacia la mujer, una problemática sobre la cual la sociedad ha tomado más conciencia y buscado combatir con mayor ahínco en los tiempos recientes.



“Yo no me propuse hacer una crítica, es un resultante de los personajes, de esa situación, de la manera tan delirante en que se da esa relación, de los celos obsesivos del protagonista. Por eso se llama ‘Amor ciego’, porque es un hombre que no ve la realidad y la manera de desfogar eso es castigar a la mujer, que es el objeto amado... Hay una constante sobre el maltrato del hombre hacia la mujer, que se ve en nuestro país y el mundo”, afirma.



Torres, creador de ‘La siempreviva’, una obra fundamental del teatro colombiano del siglo XX, se labró un destacado camino en la literatura gracias a obras como ‘El crimen del siglo’, primera entrega sobre la ‘Trilogía del 9 de abril’, en la que exploraba la vida de Juan Roa Sierra, señalado asesino de Jorge Eliécer Gaitán.



‘Amor ciego’ fue su debut literario, con el nombre inicial de ‘Cerco de amor’, pero la novela tuvo una vida tortuosa. Al autor le tomó más de cuatro años finalizar el relato y luego, ante la imposibilidad de una pequeña editorial de cumplir su promesa de publicarla, buscó varias opciones para que saliera a la luz. Así fue como ganó el Premio Único del Concurso Internacional de Novela Imaginación en el Umbral, que entregó la Alcaldía de Bogotá en 1999.



Sin embargo, y ante una serie de trabas burocráticas, la novela no se pudo distribuir en librerías y solo se movió en circuitos cerrados como bibliotecas públicas. “Se quedó ahí encerrada, y paradójicamente algo de eso hay en la historia que se cuenta; al escritor alguien le esconde en una bodega las ediciones de su primera novela para que no salgan a la luz, para que los lectores no lo conozcan”, dice Torres.



‘Amor ciego’ guarda ciertas similitudes con otras novelas de Torres, especialmente esa temática de la búsqueda –en ‘El crimen del siglo’, Roa Sierra buscaba a Gaitán; en ‘Páginas quemadas’, la mujer protagonista quería hallar al asesino de su amante–. Sin embargo, el escritor, director y dramaturgo apunta que, al ser su primera novela, escribió con mucha libertad.

‘El crimen del siglo’, a escena

En abril, en el teatro Colón se estrenará una adaptación escénica de ‘El crimen del siglo’ dirigida por el propio Miguel Torres, con la que se conmemorarán los 70 años de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. La pieza será protagonizada por hijo y padre: Julián Román, en el papel de Juan Roa Sierra, y Edgardo Román, en el de Jorge Eliécer Gaitán, un personaje que ya había hecho en televisión. En el elenco también estarán Diego Trujillo, Ramsés Ramos, Isabel Gaona y Carmenza Gómez, entre otros actores.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

EL TIEMPO

En Twitter: @YhoLoaiza