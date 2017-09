La espiritualidad musical no distingue creencias

Lo dicen la filosofía antigua y la moderna, lo proclamó la Revolución Francesa como una de sus divisas (“liberté, égalité, fraternité”), lo sentenció la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento: la fraternidad es una virtud de las almas que buscan la perfección. Es el ver hermanos en los otros.

Y nada más simbólico de la fraternidad que la música, en la que los intérpretes se entienden iguales, cualquiera sea su creencia, nacionalidad o color de piel. Por eso es el tema del VI Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, sintonizado con las energías que vive el país en estos días con la búsqueda de la paz y la visita del Papa.



Con un muy significativo concierto de inauguración esta noche, en el Teatro Mayor, se abre la programación del festival, que se extiende hasta el primero de octubre: la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, bajo la dirección del polaco Kryzyztof Penderecki, interpretará obras de este reconocido compositor, de su época sacra-espiritual (él es recordado por, entre otras cosas, su música para películas de terror): Chaconna, O Gloriosa Virginum, Serenata para Orquesta de Cuertas y Sinfonnieta per archi.

El director y compositor polaco Kryzyztof Penderecki. Foto: Archivo particular

Penderecki, de 83 años, había venido a la anterior edición, pero se contagió de tal apego al festival que repite su presencia este año.



Además, bajo la batuta del colombiano Leonardo Federico Hoyos, interpretarán La balsa muisca, del cartagenero Francisco Lequerica, y Concerto Grosso Op. 5 n.° 5, de Geminiani.



En la prometedora programación de este evento se reúnen más de 600 artistas de 19 países en 30 escenarios. Y va desde la música litúrgica, gregoriana, bizantina, antigua, del renacimiento, ambrosiana, barroca, contemporánea, hasta una oración por la paz del muecín de la mezquita de Bogotá.



“Somos referente afuera, no hay otro festival igual en Latinoamérica”, explica Marianna Piotrowska, directora del festival.

El director coreano Won Il, uno de los invitados al Festival Internacional de Música Sacra en Bogotá. Foto: Cortesía del Festival de Música Sacra

Encargada de una tarea

No es una frase de cajón: en efecto, no hay otro festival sacro de tal magnitud. Eso se lo confirmó el Vaticano a Piotrowska cuando la convocó a una audiencia con el papa Francisco en marzo de este año. Ella era la única latinoamericana entre los 250 directores de festivales de música sacra a los que el pontífice citó para darles un mensaje muy específico y particular.



“Nos dijo que hay que rescatar el patrimonio de la música sacra y encargar obras nuevas, sembrar algo –explica Piotrowska–. El papel de la Iglesia frente a la música, de crear sonidos para alabar a Dios, se está olvidando y solo se interpretan piezas que se compusieron hace más de 500 años por encargo de la Iglesia entonces”.



A esta edición del festival han convocado a ensambles como la afamada Schola Cantorum Basiliensis, el Afrika Meets India, el noruego Trondheim Barokk, el colectivo marroquí Innov Gnawa, el laudista Hopkinson Smith (recordado por su trabajo con Jordi Savall), el letón Aivars Kalejs, el ensamble Música Ficta de España, el Coro Romanos Melodos de la Santa Metrópolis de Limasol, de Chipre, así como las Cantadoras de Andagoya, del Pacífico colombiano.



Y entre los conciertos se destacan el de las Vísperas de Monteverdi, y en las clases magistrales, las sesiones de la Scholla Cantorum. Toda la información se puede consultar en festivalmusicasacra.org.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO