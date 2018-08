Este año, Jazz al Parque afina en femenino

La estadounidense René Marie debutó en el jazz a una edad impensada, 42 años, tras renunciar a su trabajo y divorciarse de su esposo, quien la puso a escoger entre él o la música.

“¿Has visto esos pájaros que a veces tienen que pelear contra el viento, sacudiendo sus alas, hasta que deciden que sea el viento el que los lleve? Así sentí que la música me guio y que debía seguirla”, le dijo la artista a EL TIEMPO en el 2012 sobre esa decisión vital.



Tras 21 años de elegir ese camino, en el que logró dos nominaciones al Grammy anglo en la categoría de Mejor álbum de jazz vocal, Marie llega como figura central al Festival Jazz al Parque, que se realizará el 22 y el 23 de septiembre en el parque El Country de Bogotá.



Este año, el evento tiene como lema ‘Las mujeres en el jazz’, por lo que se deduce que su programación se enfocará en destacar el trabajo de las figuras femeninas del género.



En primera línea aparece entonces René Marie, quien visita por segunda vez el país, luego de su presentación en el Festival de Jazz del Teatro Libre en el 2012.



La artista no solo se ha destacado por su calidad como intérprete, que puede transitar por diversos géneros, sino también por su trabajo como compositora. 'Sound Of Red', que se lanzó en el 2016, fue su primer álbum integrado únicamente por canciones creadas por ella.



“Es una impresionante colección de composiciones originales que resume de manera sucinta su música”, reseñó 'The New York Times' sobre el disco.



En la programación también sobresale la joven cantante cubana Daymé Arocena, de 26 años. La artista ha buscado combinar sonidos cubanos, música de la tradición yoruba y jazz.



“Por muchos años ha existido el estereotipo de lo tropical y bailable, pero Cuba no es solamente música para bailar sino para llorar, para pensar e, incluso, para protestar… Yo soy hija de ello y expreso mi arte como mejor puedo hacerlo”, declaró la artista en una entrevista con el portal La Opinión a propósito de su álbum 'Cubafonía', que se lanzó el año pasado.



Como instrumentista se destaca la saxofonista canadiense Jean Bunnet, quien durante varias décadas ha profundizado en las raíces de la música cubana. Gracias a sus constantes viajes a la isla, la artista creó el grupo Jean Bunnet & Maqueque, integrado por jóvenes músicas cubanas.



Los invitados internacionales se complementan con el dúo español Josemi Carmona y Javier Colina, que hará un recorrido por su álbum 'De cerca', en el que exploran el jazz, el flamenco y músicas latinoamericanas.

Por Colombia estarán el Cuarteto Itapoã, de Medellín, que interpreta géneros brasileños como la samba y el bossa nova, y Cumbia & Jazz Fusión, de Barranquilla.

Este ensamble, dirigido por Einar Escaff, celebra los 40 años del lanzamiento del álbum homónimo, en el que el legendario músico norteamericano Charles Mingus se aproximó a los sonidos tropicales colombianos.



Además, el 16 de septiembre, Victoria Sur se presentará con la Big Band Bogotá en el Teatro Mayor.



