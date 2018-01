‘La divina comedia’, un éxito ahora en el infierno de Twitter

Pablo Maurette es un catedrático argentino que vive en Chicago (EE. UU.) y fanático de ‘La divina comedia’, el libro más famoso de Dante Alighieri; pero no es su amor incondicional por la travesía a los infiernos del escritor italiano del siglo XV lo que tiene en boca de muchos a Maurette, sino el haber convertido en tendencia esta pieza de la literatura en la red social Twitter.



Su idea fue arriesgada: desde principios de enero invitó a la comunidad en línea a leer los cien cantos de la obra, uno cada día. La campaña ya pasó la cifra de los 2.000 lectores y sigue creciendo.

“Es un libro que todo el mundo conoce de nombre. Los que no lo leyeron sienten que hay que leerlo, los que lo leyeron saben que una única lectura no basta y hay que leerlo de nuevo”, dijo Maurette en una entrevista al diario ‘El País’ de España.



La campaña debe ir hasta el próximo 10 de abril, pero seguramente algunos podrían perder el entusiasmo cuando la lectura aborde temas más filosóficos o, incluso, teológicos. Por ahora, la etiqueta #Dante2018 es tema de conversación en varios países de América Latina (incluida Colombia), y aunque las conversaciones se dan en español han atraído a usuarios de Estados Unidos, China y Australia.



Algunos entusiastas han extendido la etiqueta a las menciones de Dante en obras de Borges o de Bioy Casares, o a las diferentes ilustraciones de acuerdo con la edición.



De igual modo, medios de todo el continente han registrado el fenómeno literario. La semana pasada, en EL TIEMPO, el columnista Juan Esteban Constaín invitó a sus lectores a unirse a la iniciativa: “Quizás no haya una mejor manera de acercarse a un libro clásico”, escribió.



Probablemente, la mejor conclusión del hecho la publicó la recién creada cuenta de Twitter Dante_2018: “Twitteros que se quejaban de la vida cotidiana ahora encontraron el ‘hashtag’ perfecto para también quejarse del cielo y del infierno”.



EL TIEMPO