Música en vivo con jóvenes de Colombia y EE. UU.

Jóvenes músicos de Estados Unidos y Colombia ofrecerán dos conciertos que se realizarán este jueves y viernes en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El primero de ellos estará a cargo de la National Youth Orchestra of the United States of America (NYO-USA), que desde este año está bajo la batuta de la violinista estadounidense Marin Alsop, quien además dirige a las orquestas sinfónicas de Baltimore (Estados Unidos) y de São Paulo (Brasil).



“Es un gran reto para mí dirigir a la NYO-USA porque los chicos que la integran son seleccionados entre miles de aspirantes. Ha sido increíble. Son muy responsables, entusiastas, entrenan muy duro y tienen pasión, sienten esto como un verdadero trabajo”, afirma Alsop.



El repertorio para este concierto está conformado por Short Ride in a Fast Machine, de John Adams; Apu: Tone Poem for Orchestra, de Gabriela Lena Frank, y la Sinfonía n.° 1 en re mayor, de Mahler.



En el segundo recital, la NYO-USA compartirá escenario con músicos de las orquestas de la Fundación Nacional Batuta, la Filarmónica Prejuvenil y Filarmónica Infantil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y tendrá como invitados a los jóvenes directores colombianos Lina González, Jorge Arturo Tribiño, Natalí Espinosa y Rubián Zuluaga.



Serán alrededor de 110 artistas interpretando obras de George Gershwin, Gabriela Lena Frank, Alberto Ginaster, John Adams, Georges Bizet y Camilo González-Sol. Además, habrá un espacio para piezas del compositor colombiano Luis Felipe Arteaga.



Ambos conciertos comenzarán a las 8 p. m. y las boletas se pueden adquirir desde 10.000 pesos.



¿Dónde y cuándo?

Este jueves y viernes, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Tel.: 404-2463. Boletas: desde 10.000 pesos.



