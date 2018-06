La joven selección Colombia de la música clásica

David Córdoba estudió piano en la Universidad de Antioquia con una maestra envidiable, Teresita Gómez, una de las intérpretes más reconocidas del instrumento en Colombia.



Cuando Córdoba debutó con la Filarmónica Joven de Colombia, en un concierto en el pasado Cartagena Festival Internacional de Música, allí, entre el público, estaba su maestra.

“Teresita estaba feliz, nunca me había escuchado en piano dentro de una orquesta, siempre me había escuchado como solista. Me dijo que le gustó mucho el sonido y cómo me mezclé con la orquesta”, rememora el joven pianista.



Para entrar a esta agrupación, un proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda que nació en el 2010, Córdoba tuvo que superar una exigente audición, al igual que los otros 91 músicos, entre los 16 y los 24 años, que integran el grupo.



Luego de esas presentaciones en Cartagena, la Filarmónica Joven ahora se prepara para funciones en Medellín (28 de junio) y en Bogotá (primero de julio), como antesala de una gira por Centroamérica que la llevará a Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

“Este proyecto ha sido un termómetro muy importante para ver la evolución de la educación musical en Colombia. Se ve audición tras audición, temporada tras temporada, cómo los jóvenes tienen una formación mucho más sólida, mucho más contundente, y esto se refleja en el nivel de la orquesta”, dice Carlos Alberto Buitrago, director artístico de la Filarmónica Joven.



Cada año, el grupo emprende una convocatoria que dura alrededor de sies meses. Primero se abren las inscripciones para jóvenes colombianos que cumplan los requisitos de edad, sin importar su sitio de residencia.



“Tenemos chicos que viven en varias ciudades del país y chicos que viven en el exterior”, explica Buitrago.



Dependiendo del instrumento, hay una serie de requisitos y los músicos tienen tres meses para preparar el repertorio, grabar un video en Youtube y enviarlo.



“Hacemos un primer filtro, donde garantizamos que el video cumpla los requerimientos, y se envía a un jurado internacional, que nos garantiza un proceso objetivo, transparente. No conocen los antecedentes de los muchachos, así que la evaluación es por talento y desarrollo técnico y musical”, añade Buitrago.

Este proyecto ha sido un termómetro muy importante para ver la evolución de la educación musical en Colombia FACEBOOK

TWITTER

Córdoba, por ejemplo, recuerda que envió su audición en el momento límite y fue una gran sorpresa cuando supo que había entrado a esta especie de ‘Selección juvenil colombiana de la música clásica’. “Luego nos enviaron toda la programación de la primera gira, que fue a principio de año, nos compartieron el repertorio, las partituras y todo lo que necesitamos para eso”, recuerda el pianista.



Buitrago especifica que el hecho de haber clasificado para una temporada no garantiza que el cupo ya está garantizado para la siguiente. “Tienes que refrendar con la audición tu participación”, añade.



Luego de la gira local sigue una internacional a mediados de año. En el 2017, por ejemplo, la Filarmónica Joven se presentó en Austria y en Alemania bajo la batuta de nada menos que Andrés Orozco-Estrada, el gran referente internacional de la música clásica colombiana, que recientemente fue designado director musical de la Sinfónica de Viena, cargo que asumirá en el 2021.



“Tener la oportunidad de hacer una gira internacional con el maestro Andrés Orozco-Estrada fue algo muy importante para nosotros, para los jóvenes. Tuvo un alto nivel de exigencia, porque Andrés le exige a estos muchachos todo para que cada una de estas presentaciones sea del nivel que él espera”, recuerda Buitrago.Para sus presentaciones en Bogotá, en Medellín y en Centroamérica, los músicos tendrán como directores al chileno Paolo Bortolameolli y al venezolano Rafael Payare.

La orquesta está integrada por 92 músicos entre 16 y 24 años. En diciembre también hará un concierto de Navidad en Bogotá. Foto: Cortesía Filarmónica Joven

Además estarán como solistas invitados el pianista colombiano Eduardo Rojas, el violinista ruso Dmitri Berlinsky y el violinista estadounidense Joshua Bell. La idea es que los jóvenes se nutran no solo del trabajo de los directores sino también de los solistas invitados.



“La experiencia es maravillosa porque todos siempre trabajan para darnos lo mejor, para que tengamos las mejores condiciones, como si fuéramos a jugar un partido y tuviéramos el entrenador, el gimnasio, todo en perfectas condiciones para dar lo mejor de nosotros”, cuenta Córdoba.



El hecho de hacer convocatorias anuales, por supuesto plantea un reto para el equipo de dirección, aunque, según Buitrago, afortunadamente la Filarmónica Joven se ha planeado como un proyecto a largo plazo.



“Es sumar esa experiencia de los más experimentados, de los que traen esa bagaje con la orquesta, con esa nueva energía y entusiasmo de los jóvenes nuevos que vienen haciendo fila y presentando audiciones para integrar la orquesta. Esa combinación nos da ese resultado que esperemos año tras año”, finaliza el director.

¿Dónde y cuándo?

28 de junio, 8 p. m. Teatro Metropolitano de Medellín. Primero de julio, 11 a. m. Teatro Mayor de Bogotá.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET