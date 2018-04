Santiago Cruz vuelve a Bogotá este sábado

El cantautor tolimense, nominado en tres ocasiones al Grammy Latino, se presentará este sábado en Bogotá con su espectáculo Satélites sinfónicos, en el que interpreta sus canciones junto a la Orquesta Nueva Filarmonía, bajo la dirección de Ricardo Jaramillo.

La presentación es a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y el artista pasará de los seis músicos de su banda, que siempre lo acompañan en tarima, a los 70 de la orquesta.



“Es un formato muy emocionante, le da una solemnidad a la música que no se consigue de otra manera, pero también exigente, pues no llevo ningún elemento de mi banda en él. He querido conservar el concepto sinfónico lo más puro posible”, cuenta Cruz.



La exploración del formato sinfónico por parte del artista empezó en 2014 y en esta ocasión incluirá como novedad varias canciones de su nuevo disco, Trenes, aviones y viajes interplanetarios.



Los arreglos estuvieron a cargo de los músicos colombianos Juan Camilo Arboleda, Juan Andrés Otálora, el costarricense Bernardo Quesada, así como del brasileño Jaques Morelembaum.



Santiago Cruz regresa con esta propuesta musical a la ciudad a la que llegó a los 17 años desde su natal Ibagué.



“Le agradezco mucho a Bogotá y la quiero. Me ha permitido desarrollar mi carrera; aquí conocí a mi esposa y también nació mi primera hija. Es una ciudad vibrante y bellísima, enmarcada por los cerros”, comenta.



Paralelo a su concierto, Cruz estrenó ayer en su canal de Youtube la canción Nos callamos, un sencillo que parte de “una reflexión atorada pues trataba de entender por qué en Colombia guardamos silencio sobre cosas importantes, como el ejercicio del voto”, señala.



CULTURA