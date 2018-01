El feminismo coge fuerza y Lola Vendetta lo está empujando

¿Qué pacha mama? es el nuevo libro de Raquel Riba Rossy (Igualada, Barcelona, 1990). Y, de paso, es el nuevo libro de Lola Vendetta, su personaje de ficción que ha tenido gran acogida en España y en varios países de América.



En él, y en tiempos de la campaña ‘Yo también’ (#MeToo) –que nació tras los abusos de importantes personajes del cine y la televisión contra actrices, actores y personal de la industria–, Lola Vendetta viene hablando del abuso infantil, otro tormento para la humanidad.

La autora es una joven de 27 años que cuenta que su personaje nació porque estaba harta de los momentos incómodos que pasaba cuando iba por la calle. En su opinión, y como ha dicho en varios medios, “el acoso es tan común que no lo denunciamos ni en nuestro círculo”.



Por eso, se expresa a través de este personaje desde hace casi cuatro años. Lola es desenfadada, grosera, se siente que habla duro y golpeado, y defiende la condición de decencia para con la mujer.



“El feminismo es un tema que cada vez coge más y más fortaleza (que no es fuerza bruta), y como la palabra es ley, intento dejar de aplicar de manera automática la palabra ‘delicado’ a todo aquello que concierne a ‘lo femenino’. Lo que sí está cada vez más delicado es la legitimación del abuso de poder que ejercen un montón de individuos sobre aquellas o aquellos que, por una series de limitaciones socioculturales aprendidas, están en posición de desigualdad”, afirma en entrevista con este diario a través de correo electrónico.



Riba Rossy no tiene términos medios, y tal vez por eso también su Lola Vendetta ha sido su éxito: no dan concesiones. De ahí que su presentación este jueves en el Carnaval de las Artes de Barranquilla será un momento en el que tanto ella como su personaje reivindicarán a la mujer.



Sus viñetas tienen varias características: Lola anda muchas veces con una catana (un sable con el que ha mutilado a seres diversos), corazones ensangrentados y ella con sangre, para mostrar que la mujer es muy valiente, pues tiene hijos, amamanta y soporta el periodo.



La artista estudió en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, y cuando decidió darle vida a Lola Vendetta lo hizo en redes sociales.



Luego, el personaje pasó al libro, primero a Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada, con su creación impresa en una novela gráfica vestida con camisetas de rayas y pelo negro.



Nacida en el mundo de la tecnología, no duda en afirmar que gracias a internet “se han conectado las voces silenciosas, y si bien es cierto que no llega todavía a la mayoría de la población, ya empieza a tumbar esas barreras ideológicas”.



Cuenta de un caso de una de sus seguidoras. “Hace poco más de dos años, ella me decía: ‘Si yo llego a entrar a mi casa con un libro feminista, él me mata... Pero el celular no me lo puede estar revisando todo el tiempo. Yo desde el móvil conecté con un montón de mujeres que ya han salido del maltrato, y ellas me han ayudado a hacer lo mismo’ ”.



Con su Lola Vendetta formará parte de la fiesta del Carnaval de las Artes. Para ella, la fiesta es “recolocar el esqueleto. Yo trabajo, como muchísimos seres humanos, en la misma postura durante muchas horas, y para mí bailar es reconectar con ese cuerpo que es capaz de hacer infinidad de movimientos, más allá de los que le sirven para ser funcional”.



La feminista Lola, defensora de la decencia hacia las mujeres, y su creadora siempre afirmarán que “la vida sin el arte no vale tanto la pena. Pero, además, quiero invitarlos a que nos hagamos responsables, en primer lugar, de nuestras emociones y nuestros pensamientos, que luego construirán acciones que edificarán el mundo”.

¿Dónde y cuándo?

25 de enero, 3:30 p. m. Raquel Riba Rossy habla con Daniella Cura. Bellas Artes, Calle 68 n.° 53-45, Barranquilla. Gratis.



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

EL TIEMPO

olgmar@eltiempo.com