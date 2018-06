‘El fado es el espejo del alma’: Katia Guerreiro

Utilizando ese lugar común que describe el trabajo de un superhéroe, la portuguesa de origen sudafricano Katia Guerreiro asegura que en el día trata el físico de las personas y en las noches les cura sus almas. Y es que esta artista se formó como oftalmóloga, pero desde hace 18 años empezó una carrera en la música. Primero, se dedicó al rock, pero luego fue descubriendo el mundo del fado, ese nostálgico legado cultural de su país.



“Escuchando, cantando, compartiendo las emociones a través del fado nosotros curamos el alma, yo curo la mía cada vez que canto”, cuenta Guerreiro en entrevista telefónica.

La artista es una de las figuras de la cuarta edición del Festival de Fado del Teatro Mayor, que se inaugura mañana, con un concierto de Hélder Moutinho, y que además de música también tendrá una exposición, clases y cine.

Guerreiro, que se ha logrado convertir en un referente internacional del género, cuenta que después de esos años de locura roquera de su juventud fue conociendo el fado luego de escuchar, casi clandestinamente, las canciones de Amalia Rodrigues, pues en su generación aquel ritmo era casi un tabú.



“A mí me encantan todos los estilos musicales, pero la verdad es que me enamoré del fado porque es un espejo del alma, es la canción del corazón, la música que mejor consigue decir lo que es la humanidad... Aunque no entienda el portugués, la gente se emociona escuchando el fado, no importa si no hablamos la misma lengua, si no compartimos la misma forma de vivir en nuestro cotidiano, las emociones son lo más fuerte”, cuenta.



Fue justamente en un concierto en homenaje a Rodrigues que el nombre de Guerreiro se fue dando a conocer en el circuito del fado. “Tres meses después de cantar en este homenaje yo estaba grabando el primer CD, no creía que tendría éxito con él ni tampoco tenía ambición de ser artista. La verdad es que con naturalidad todo fue creciendo hasta hoy”, relata la artista.



Guerreiro cuenta que su estilo de interpretación se acerca más a la concepción tradicional del género. En Bogotá, por ejemplo, se presentará junto a un guitarrista portugués, uno clásico y un bajo acústico. Esta concepción, dice la cantante, se debe a que ella no creció en el medio del fado, así que aún tiene mucho que aprender.



“A mí me encanta buscar poesía, la gran poesía para cantar sobre el fado tradicional. Claro que me gusta hacer fusiones con otros estilos, tengo experiencias increíbles con músicos de otras culturas, pero cuando me presento soy una fadista de lo más clásico y tradicional que pueda”.



La artista se había presentado por primera vez en Bogotá hace tres años y ahora regresa en medio de esta gira por Latinoamérica, que también la llevará a Argentina, Chile, Perú y Panamá.



“Voy a presentar un poco una retrospectiva de mi carrera y estoy intentando preparar una sorpresa para el concierto. Estoy muy contenta porque he conocido una artista fabulosa de Bogotá, pero bueno, no puedo decir todo”, finaliza.

Dónde y cuándo

Katia Guerreiro se presenta el sábado, a las 8 p. m. en la calle 170 n.° 67-51.

Informes: teatromayor.org.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO