Escritor español Alejandro Morellón ganó el Premio de Cuento Gabo 2017

Todavía con el cuerpo tembloroso, en el escenario del Teatro Colón de Bogotá, el español Alejandro Morellón Mariano trataba este miércoles de organizar sus ideas. Aún se encontraba confundido, cuando anunciaron que era el ganador de la cuarta edición del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que entregan el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia.



Al acercarse al micrófono confesó que no sabía cómo había logrado subir las escaleras, cuando oyó que su libro 'El estado natural de las cosas', había resultado vencedor, entre los 91 libros que se recibieron este año de todo Hispanoamérica.

“Siempre he creído que de todas las palabras del diccionario, la que más debería usar un escritor es gracias. Primero porque se nos permite escribir. (…) Pero sobre todo doy gracias a Gabriel García Márquez que fue un mentor y un espejo en el cual reflejarme para intentar encontrar un sentido a la vida literaria”, dijo feliz el escritor madrileño.



El libro de relatos de Morellón había resultado entre los cinco finalistas escogidos por el jurado, conformado este año por los escritores Roberto Burgos Cantor (Colombia), Vlady Kociancich (Argentina), Alberto Manguel (Argentina), Anne McLean (Canadá) y Vicente Molina Foix (España).

El jurado en su acta dijo que los siete cuentos que conforman el libro ganador tienen "una atmósfera de un peligro inminente que no acaba de revelarse, que acecha y no se resuelve

Luego de analizar los siete cuentos que conforman el libro ganador, el jurado resaltó, en su acta, esa “atmósfera de un peligro inminente que no acaba de revelarse, que acecha y no se resuelve”.



El jurado agregó sobre la obra de Morellón “su tono es convincente, ocurrente y eficazmente irónico. La metáfora que reside en sus argumentos fantásticos refleja con gran exactitud nuestras preocupaciones cotidianas; los conflictos de pareja se concretizan en la división física de la arquitectura de una casa; la tragedia de la pobreza cotidiana en nuestras sociedades está contada en la tragicomedia de un hombre que decide vender su mano izquierda; las catástrofes naturales tan presentes en nuestra época se enfrentan no como tragedias ni dando lugar a la resignación, sino creando rituales que divinizan, por ejemplo, a un huracán, con ofrendas humanas”.



Al poner tres ejemplos anecdóticos de la vida literaria de igual número de autores, el intelectual Alberto Manguel, presidente del jurado, resumió lo que podrían ser los derechos y deberes del lector de cuentos.



“Apropiarse de un texto querido para que forme parte de la biblioteca de nuestra memoria, tener el coraje de decir que un relato no nos gusta aunque sea un de clásico reconocido, dejarnos aplastar por un cuento, para que se vuelva nuestra la emoción y la sabiduría que nos otorga. Estos son los derechos y tal vez las obligaciones del lector de cuentos”, dijo Manguel.



Junto con el autor español, los otros cuatro finalistas fueron Liliana Colanzi (Bolivia), con el libro ‘Nuestro mundo muerto’; Federico Falco (Argentina), con el libro ‘Un cementerio perfecto’; Soledad Puértolas, (España), con ‘Chicos y chicas’, y Daniel Salinas Basave (México), autor de ‘Días de whisky malo’.



Además de los 100.000 dólares que recibe el ganador, el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez entregará un reconocimiento de dos mil dólares a cada uno de los finalistas.



“Los cinco seleccionados nos invitan en sus relatos a recorrer mundos que pasan por la ciencia ficción y la idiosincrasia indígena, en el caso de Liliana Colanzi; por sueños extraños como en el libro de Federico Falco; por la fantasía y la violencia de lo cotidiano, en la obra de Alejandro Morellón; por relaciones interpersonales llenas de recuerdos y premoniciones, como sucede en el libro de Soledad Puértolas, o por situaciones llenas de humor negro, aspecto que predomina en los cuentos de Daniel Salinas”, anotó la Biblioteca Nacional en un comunicado.



El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez fue creado en 2014 por esta entidad y el Ministerio de Cultura “como un incentivo a la consolidación de este género, promover su calidad literaria y fortalecer la industria editorial en Hispanoamérica”.



El año pasado, el escritor colombiano Luis Noriega le trajo por primera vez desde su creación este importante galardón al país, con el libro ‘Razones para desconfiar de sus vecinos’. En las dos ediciones anteriores, los galardonados fueron el argentino Guillermo Martínez, con ‘Una felicidad repulsiva’, y la boliviano-venezolana Magela Baudoin, con ‘La composición de la sal’.



Los cinco libros finalistas circularán en las 1.445 biliotecas públicas del país, anunció la Biblioteca Nacional.



