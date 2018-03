¿Cómo conservar adecuadamente sus monedas?

Me obsequiaron o me encontré en el mercado de pulgas o descubrí entre las cosas de mis antepasados una moneda antigua o extranjera o que simplemente no conocía.

Está un poco herrumbrosa. Sucia. Usada quizás por mucho tiempo. Imaginemos por cuántas manos y bolsillos y monederos habrá pasado en su existencia, cuántos kilómetros viajó hasta llegar hasta nosotros o cuántos años ha sobrevivido a no se sabe cuántas historias, intercambios, quizás guerras. Se le cayó a alguien, y mi abuelita la recogió del suelo, la conservó, se la regaló a mi madre, y cuando yo tenía 7 años me la regaló, y allí estuvo, en un cajón, hasta hoy.



Ahora, cuando quiero entrar en el universo asombroso de los coleccionistas de monedas y billetes, numismáticos y notafílicos, animado por esta nueva serie de fascículos, quisiera limpiarla, verla bien en sus detalles, sus bordes un tanto deformes, sus letras, sus figuras, el significado de su envés y su revés. ¿Cuántas veces habrá sido utilizada para apostar a cara o sello? ¿Cuántas se perdería cuando su dueño más la necesitaba? ¿Cuántas cosas se compraban con ella cuando fue acuñada y puesta en circulación? ¿Cuál es su historia ‘personal’ y la del país donde fue fabricada? ¿A qué obedece que en el sello tenga cierta figura que no comprendemos y en la cara el rostro de una persona olvidada?



Imaginemos cuántas cosas se podían comprar con su valor simbólico: ¿panes, huevos, dulces en la tienda, entradas a cine, bebidas, tiquetes de transporte? ¿Por las manos de cuántos pordioseros, iglesias, limpiadores callejeros de parabrisas pueden haber pasado?



Esa pátina, esa capa de historia ‘personal’ de esa circunferencia de metal es una corteza llena de historia. No sabemos cuál. No hay cómo saberlo. Quizás sea posible que algún profesional de una ciencia extraña sea capaz de desprender unas moronitas de esa mugre y traducir su contenido a un estudio histórico-sociológico que nos diga si esa moneda estuvo en una cárcel y sirvió de pago para pequeños negocios oscuros o si pasó más de lo permitido en un campo de concentración nazi, donde fue utilizada para adquirir a escondidas un mendrugo de pan: ¡cuánta humanidad es capaz de contener la modesta suciedad de una moneda!



Por eso, por todo eso, los numismáticos aconsejan no ceder a la tentación de comprar un poco de brillametal y, trapo en mano, retirar ese valioso mugre y dejarla linda, reluciente, como acabada de salir de la ceca, aquel lugar donde se fabrican las monedas.



Limpia y como nueva no significa necesariamente que una moneda tenga un valor especial. Es más, puede que haya perdido valor una pieza apreciable.



Si llega a sus manos una moneda sobre la cual presuma que posee un valor especial, acuda a un numismático, a un profesional, para que le informe a cabalidad sobre sus atributos. Y para que le indique si debe limpiarse y cómo. No lo haga usted.

Colección total

Adquiera la serie completa de 30 fascículos + 15 billetes + 46 monedas + 9 folios clasificadores + 30 fichas de países + 1 archivador.



Para los socios del Club Vivamos EL TIEMPO: la serie completa por $ 454.000.

Precio al público: $ 544.900.



Para adquirir la colección debe comunicarse al 426 6000, opción 3, en Bogotá,

o línea gratuita nacional 01 8000 110 990 o en www.eltiempo.com/monedasybilletes



FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR EL TIEMPO