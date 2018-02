'Michael Jackson robó canciones y The Beatles eran los peores músicos'

Quincy Jones, el legendario productor musical que estuvo detrás de grandes éxitos de Michael Jackson, dijo que el fallecido Rey del Pop plagió algunos de sus éxitos.

"Odio entrar en esto públicamente, pero Michael robó muchas cosas. Robó muchas canciones", dijo Jones en una entrevista con 'Vulture', en la que repasa su prolongada carrera y ofrece numerosas anécdotas vividas con conocidas estrellas del mundo del espectáculo.



"Las notas no mienten, hombre. Fue tan maquiavéloico como es posible serlo", dijo el músico de 84 años.



Citó específicamente 'Billie Jean' -una canción de la firma de Jones- y de la producción 'Thriller', el álbum más vendido de todos los tiempos.



Jones sugirió similitudes entre la canción y la reina de la disco, Donna Sommer, 'State of Independence', que también fue producido por él y publicado varios meses antes en 1982.



Pocos oyentes asociarían inmediatamente las dos canciones, aunque ambas tenía líneas de bajo en sintetizador inusualmente largas.



Jones también dijo que Jackson era "glotón" y debería haber dado un crédito parcial de la letra al tecladista, Greg Phillinganes, por su canción 'Don't Stop 'Til You Get Enough'.



Las acusaciones de Jones van contra la percepción pública que hay de Jackson, quien murió en 2009 y frecuentemente es visto como una alma torturada y poco sagaz económicamente, para la riqueza que había acumulado.



El productor habló de su simpatía por los problemas personales de Jackson, diciendo que habían aumentado sus preocupación por el cantante sobre sus cirugía plástica y culpó al padre del Rey del Pop por empobrecer su propia imagen.

'Salí con la hija de Trump'

Jones también aseguró en la entrevista en 'Vulture' que hace doce años salió con Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, de quien le separan casi 50 años de edad.



"Yo salí con Ivanka, ¿sabes?", dice el productor de 85 años en su respuesta a una pregunta sobre el actual presidente estadounidense.



Según Jones, la supuesta relación tuvo lugar hace doce años, después de que el diseñador Tommy Hilfiger le dijese que Ivanka quería cenar con él.



"Tenía las piernas más bonitas que he visto en mi vida. Pero el padre equivocado", asegura el empresario musical, que tilda a Donald Trump de "megalómano" y "narcisista" y considera que es "limitado mentalmente".



Ganador de 28 premios Grammy, Jones es conocido por haber trabajado con muchos de los artistas más populares del siglo XX, en la entrevista habla por ejemplo de su experiencia grabando con los Beatles.



"Eran los peores músicos del mundo", asegura Jones. "Paul (McCartney) era el peor bajista que había oído. ¿Y Ringo (Starr)? Ni hablemos de ello".



Entre otras curiosidades, el productor desvela que el cofundador de Microsoft Paul Allen es un gran guitarrista.



Durante toda la charla, Jones habla sin tapujos sobre distintos artistas y sobre el mundo de la música actual, pero también se aventura mucho más allá de ese ámbito, asegurando por ejemplo saber quien asesinó al presidente estadounidense John F. Kennedy.