‘No creía, que el cuerpo en la carretera era el gran Martín Elías'

El cantante Carlos Vives publicó esta tarde en su cuenta de Instagram uno de los homenajes más sentidos a raíz de la muerte del también cantante Martín Elías Díaz, quien falleció este viernes como consecuencia de un accidente de tránsito en carreteras del departamento de Sucre.

En la publicación, en la que el samario pone una foto de él mismo compartiendo escenario con Martín Elías, y que ha generado más de 105.000 reacciones en esa red social, Vives comparte un poema de cuatro estrofas, de cuatro versos cada una.



Este es el texto completo compartido por Carlos Vives:



“Ay hombe no puede ser

lo que dicen las noticias,

que viajando a Santa Marta

perdió la vida un artista.



Ay hombe dolor tan grande

y yo mismo no creía,

que el cuerpo en la carretera

era el gran Martin Elias



Ay hombe como me duele

un hombre tan sano y bueno

que me quiso como pocos

y sus hijos y sus sueños



Maldito afán de la vida

y la suerte traicionera

y maldito el que se roba

la plata de las carreteras”

